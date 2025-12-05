任台東縣消防局長27年 管建興獲頒消防超人獎牌

快訊

中央社／ 記者盧太城台東縣5日電

擔任台東縣消防局長27年、在消防服務逾40年的管建興，始終堅守救災第一線，即將在明年1月退休，台東縣長饒慶鈴昨日頒給他「消防超人」獎牌。

台東縣政府昨天下午召開今年度最後一次擴大主管會議暨縣務會議，饒慶鈴特別感謝縣府團隊過去7年的努力，並頒發紅榜感謝凱基人壽及南山人壽長期關懷弱勢，以及恭賀114年績優公廁評比活動、114年度「全國災害防救志工菁英」及114年度「鳳凰獎」消防楷模等團隊和個人。

饒慶鈴也特別頒發感謝狀給即將榮退的台東縣消防局長管建興，表彰管建興於消防局服務逾40年，從基層到局長，始終堅守第一線。以專業與熱忱帶領消防局團隊，致力提升救災量能與防災韌性，全力守護台東鄉親的生命財產安全，足堪公務人員表率。

台東縣政府秘書長盧協昌今天接受中央社記者電話訪問表示，台東縣消防局早期與其他縣市消防單位一樣，隸屬於警政系統之下，管建興原任台東縣警局消防大隊長，1998年11月16日台東縣消防局成立，第一任局長由管建興出任至今已27年，不僅是台東任期最久的一級主管，也是全國最久的消防局長。

管建興接受中央社記者電話訪問時表示，退休後將好好休息，目前還沒有進一步規劃，在消防領域服務40年「就是把事情做好」。

管建興在局長任內，無數次的救災總是親臨現場指揮，更帶領消防團隊在莫拉克和尼伯特風災奮勇救災，饒慶鈴昨天頒給他「消防超人」獎牌。

饒慶鈴

