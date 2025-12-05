快訊

影／基隆油汙染今續清碇內大排 謝國樑：水質如正常明可恢復抽水

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市府工務處連續2天在碇內大排清淤，今天發現還有淤泥沒清到，持續清除。記者游明煌／攝影
基隆河八堵抽水站油汙染事件，市府與檢警今天持續追查元凶，市府工務處連續2天在碇內大排清淤，今天發現還有油汙沒清到持續清除。市長謝國樑說，預計明天採樣，經第三方公正單位認證後，若水質正常即可逐步恢復基隆河正常抽水。

謝國樑上午到碇內大排前進指揮所聽取水利署及台水簡報，台水一區處長張子中說，目前當務之急仍是希望市府協助找出汙染源，另外請市府繼續排除碇內排水油汙，讓水公司後續再持續水質監測與改善。

謝國樑說，今天工務處持續清除油汙，水公司將以攔油索、吸油棉、沙包等多道防護措施來確保水質，預計明天採樣，經第三方公正單位認證後，若水質正常即可逐步恢復正常抽水。這期間將加強調度翡翠水庫系統新店溪及相關水源供應基隆用水，確保用水無虞。

謝國樑指出，今早水利署及水公司預估，西勢水庫供給暖暖、仁愛高地的供水在目前的情況下，到12月5日為止，仍有10天的供水量，因此供水暫時無虞，請市民放心。

水公司表示，正透過水源調度及增加可用水源方式延長西勢水庫對於暖暖地區的供水時程，努力讓暖暖地區民眾用水無虞的供水時限能夠繼續延長。

針對未來水質強化監測部分，謝國樑說，今天會中向水利署官員及水公司正式提出，希望邀請環境部、水利署、水公司以及基隆市環保局，大家共同釐清，用人工、無人機、以及監測儀器，多管齊下共同維護基隆河沿岸的水質巡防及檢測，並希望在幾天內可形成共識。

追查上月油染元凶，謝國樑表示，市府正持續與基隆地檢署緊密合作，並報請檢察官指揮辦案。同時，也已請立委林沛祥安排立法院經濟委員會到基隆考察水情，為基隆用水安全加強把關工作。

市府工務處長簡翊哲說，碇內大排經6連續2天的清淤，共清出29趟車次的淤泥、13趟次吸泥，今天發現還有部分沒有清到，今天調派機具繼續清淤；防堵油汙的部分有二道防線，第一道是攔油索，第二道將設吸油綿，阻攔油再流到基隆河取水口。

簡翊哲表示，今天清淤後發現，碇內大排有魚出現，顯示清淤有作用，目前正在做更細緻的處置。

市長謝國樑今天上午到碇內大排前進指揮所了解清淤進度，要求水公司未來加強監測。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑今天上午到碇內大排前進指揮所了解清淤進度，要求水公司未來加強監測。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑今天上午到碇內大排前進指揮所了解清淤進度，要求水公司未來加強監測。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑今天上午到碇內大排前進指揮所了解清淤進度，要求水公司未來加強監測。圖／基隆市政府提供
