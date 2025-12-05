台東警送交通御守爆紅 民眾：根本必收小物

台東成功警分局近日添購一批交通安全宣導小物，從拍拍圈、多功能小照明燈、鑰匙圈、文具包到環保餐具，彷彿一秒走進文創市集。其中外型超討喜的「交通平安御守」成為焦點，民眾詢問度高。有人笑說，要先把御守放在車上「保不違規」。

員警透露，以往宣導大多靠「講」，講到口乾舌燥民眾還不一定聽得進去；現在改成互動問答、有獎徵答，加上這些可愛禮品加持，攤位人氣立刻飆升。不分年齡，小朋友衝著禮物來、爸爸媽媽順便聽交通觀念、長輩更是記得住！宣導效果大幅提升。

有民眾一看到樣品就笑說，「這太可愛了，我一定要幫我家機車也求一個平安感！保不違規」。另一民眾則開心分享，「孫子看到這個一定搶著要，到時候得幫他多拿一個」。