漁港淤沙未解…大武招牌油帶魚季停辦16年 議員：再不救就真的消失

台東縣大武鄉特色產業「油帶魚季」，因尚武漁港長年無法擺脫淤沙夢魘，已停辦長達16年，甚至逐漸從民眾記憶中淡去。議員翁麗吟今預算審查時說，「這是大武最珍貴的地方產業，不能讓它就這樣消失」，呼籲縣府務必找到解決之道。縣府農業處坦言，淤沙問題錯綜複雜，正努力根本改善。

農業處長許家豪表示，尚武漁港目前的清淤分「搶通」與「疏濬」兩部分，但沿岸流造成的「北沙南移」原本就劇烈，加上公路局設計的凸堤離港嘴不到500公尺，使得淤沙更加劇，每年愈清愈多。近期在立委協調下，中央同意拆除凸堤，希望能先減緩淤沙速度，工程將在近期展開。

大武鄉外海位處寒暖流交會且有湧升流，是世界7大漁場之一，油帶魚產量曾經驚人。尚武漁港是南迴線唯一的漁港，每年秋冬漁民滿載而歸、遊客慕名而來，如今卻因漁船無法出港，漁獲量跟著銳減，油帶魚季也從最盛時的鄉內大事，走向停辦、淡出。

2009年莫拉克風災後，漂沙問題急遽惡化，加上港口設計與地形條件不佳，每年都面臨嚴重淤積，漁船動輒受困港內，漁民無法正常出海。油帶魚捕季又恰逢秋冬東北季風強勢期，漁船一卡住，整個產業等於被迫按下停止鍵。

然而，要真正恢復漁港全年暢通並重新迎回油帶魚季榮景，縣府坦言「沒有短期解」。許家豪指出，這需要中央長期挹注經費及技術，才能從根本治理海流與地形問題。

翁麗吟感慨說，「十幾年沒辦油帶魚季，很多年輕人甚至不知道大武鄉曾經有過這樣的盛會。」她強調，淤沙問題不能再頭痛醫頭、腳痛醫腳，如果不一口氣徹底治理，特色產業只會一年比一年難做，最後真的被時間淹沒。

早在1954年建港時，尚武就被視為高風險漂沙地形。政府後續曾以延伸防波堤方式阻擋沙流，但效果不彰。縣府3年前更爭取花東基金，委託專家做漂沙調查、水工模型試驗，在颱風、季風等不同模擬條件下，依舊找不到穩定改善的解方。