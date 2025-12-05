部落道路自己修 立霧山步道重開

去年403花蓮大地震重創太魯閣峽谷，導致大禮、大同等太魯閣族部落對外交通中斷。歷經1年多災修後，得卡倫步道與大禮大同林道陸續復通，立霧山登山步道昨正式重新開放，象徵部落重生邁出重要一步。

太魯閣國家公園管理處指出，立霧山位於立霧溪與砂卡礑溪分水嶺，標高1274公尺，是台灣小百岳之一，山體由堅硬大理岩構成，地勢陡峭，稜線展望極佳，可俯瞰太平洋、立霧溪谷、散居部落與河口台地城市景觀，因壯闊視野深受山友喜愛。

這次步道修復於地處偏遠、機具無法進入的區段，工程主要由熟悉環境的在地太魯閣族人徒手整修，沿用傳統工法穩固路基，展現「自己部落道路自己修」的精神與文化韌性，太管處去年幫忙部落協調黑鷹直升機吊掛怪手上山，也有發包蛇籠工程等，以穩固邊坡；也與部落族人合作修復、整理路徑，讓大家更方便上山。

太管處表示，隨著同禮部落林道與立霧山步道相繼完工，太魯閣峽谷災後各項旅遊設施逐步恢復，歡迎山友再次走入太魯閣山林，支持在地觀光，也感受山林與部落在災後重建中的堅毅力量。立霧山步道沿途景觀豐富，自山谷至稜線均可見明顯地形變化，十分值得一遊。