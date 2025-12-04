宜蘭建築工地挖到「古船」？文化局已妥善保全木構件 請考古專家現勘

宜蘭頭城鎮一處建築工地挖出一批木質構件，有文史工作者認為疑似「古船」遺構，經縣府文化局請益縣內外文資委員等相關單位的專業意見，認為不是「古物」。但為求審慎，縣政府今天已要求工地停工，並且妥善運回保全物件，一切等明天邀請考古遺址專家學者現勘釐清。

縣府文化局表示，12月2日下午4時許接獲通報工地挖出木質構件，隨即於隔天上午10時會同縣府建設處前往勘查，木頭有檜木氣味，現場拍下很多照片及錄影，經過請教縣內2位文資委員及1位外縣市文資委員，還有文化部文資局人員等專業意見，初步判斷該批木構件是經過人為加工、用途不明的構造物，並非古物；至於木構物旁邊的陶片，應該是近代硬陶。

文化局表示，在確認該批木質構件為檜木材質之不明用途構件後，就請營造廠暫時將該批木構件保留於工地內，會由蘭陽博物館儘速運回保留或研究，文化局在整個處理過程並非沒有任何作為，而是遵循文資法規程序進行處理。

由於縣政府文化局訂於12月5日邀請文資委員進行現勘，卻得知文化團體3日傍晚請考古專家邱水金將該批木構件運到個人工作室，因出土的木質構件屬於國有財產，縣府今天就近把該批物件運至中興文創園區妥善保全，並將視後續鑑定結果，研擬相關保存或研究作業。

為求審慎，文化局今天已要求施工廠商先行停工，邀請考古遺址專家學者明天進行工地現勘，確認現地是否有考古遺址，後續措施將視現勘結論辦理。