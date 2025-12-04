基市府補助受災戶換濾芯上限1千元 童子瑋：應提高到5千元

基隆市政府財政處長謝妙蓮今天表示，自來水油汙受災戶，更換家用淨水器濾芯，可檢附資料申請補助，上限1000元。基隆市議長童子瑋認為，應考慮以5000元為目標。

基市府表示，自來水油味與油汙事件，對市民生活造成重大不便及健康疑慮。為協助市民減少損失，已啟動「1127水汙事件專案補助計畫」，全市7萬1175戶受災家戶可申請。

謝妙蓮說，補助項目包括受災住戶11月27日至12月1日間，購買瓶裝水、桶裝水和杯水等，以及因飲用或使用受汙染自來水出現不適，並於上述期間就醫，都可檢附相關資料申請補助。

家用淨水設備（不含簡易攜帶型濾水壺）濾芯更換，市府也有補助。受災住戶11月27日至12月31日期間，因本事件需更換家用淨水器濾芯，都可檢附現場環境照或更換濾芯照片及發票，每戶補助上限1000元。

童子瑋要求市府全面檢討補助機制，並提出完整說明、減少行政流程、增加補助金額三面向，真正減輕市民負擔，才能重新贏回市民信任。

童子瑋說，油汙事件從11月27日發生，到12月1日市長謝國樑宣布動用災害準備金，但觀察補助申請方式與條件，顯然沒有經過完整的沙盤推演，而且直到昨天，才納入補助更換濾芯1000元。

童子瑋表示，補助申請流程市府未說明清楚，只會回應「請洽里長與區公所」，但市民真的去問，第一線人員得一邊「教學」，一邊收集各式表格，難道不是把原本應由市府負責的說明與溝通責任，全部壓在第一線基層身上？