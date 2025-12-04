快訊

台東微型保險擴至75歲長者 再增千名受益者

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東社會安全保障上又往前走一步！縣府今舉辦「微加保障、守護幸福」微型保險感恩捐贈活動，邀請民眾、保險公司一起見證弱勢家庭多了一層保障。圖／台東縣政府提供
台東社會安全保障上又往前走一步！縣府今舉辦「微加保障、守護幸福」微型保險感恩捐贈活動，邀請民眾、保險公司一起見證弱勢家庭多了一層保障。今年還新增了「微型火災費用不便保險」，最高可給付2次。

縣長饒慶鈴表示，這些年來，凱基人壽、南山人壽、南山產物保險以及南山人壽慈善基金會都一直和縣府合作，讓弱勢民眾在意外發生時，不會孤單承擔經濟壓力。

自2020年11月起，縣府和保險公司合作推出微型保險計畫，截至目前已有51821人次的弱勢縣民納保，每人最高享有意外身故30萬元的保障。已有32件理賠完成，金額累計達934萬元。

饒慶鈴說，今年還新增了「微型火災費用不便保險」，針對低收入戶和中低收入戶提供每人8000元的火災保險金，1次事故給付1次，保險期間內最高可給付2次。遇到火災或緊急狀況時，能馬上拿到應急資源，度過難關。

另原本15歲到65歲的低收或中低收入戶才能參加微型團體傷害保險，從今年12月起，65歲至75歲領中低收入老人津貼的長者也能加入，預計增加約千名受益者。除意外保障，失能也會依失能比率給付，弱勢族群的安全網更完整。

社會處強調，納保都是由縣府和保險公司依名冊主動加保，後續還會幫忙民眾辦理理賠。民眾若發生事故，可於10天內聯繫社會處或合作保險公司，拿到應急協助。

縣府表示，會繼續努力擴大微型保險的保障範圍，讓更多需要幫助的人在關鍵時刻都能感受到溫暖。

