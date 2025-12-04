全國9成金柑產自宜蘭 縣府「金柑地圖」帶你吃喝玩樂送好禮

宜蘭縣是金柑主要產區，全國九成以上金柑產自宜蘭員山鄉及礁溪鄉，素有「金柑故鄉」美名，縣府結合地方創生，推出「宜蘭金柑好神」品牌，同時印製「金柑地圖」，跟著地圖介紹走訪金柑新創店家、體驗採果行程與農場活動，遊客入住合作的旅館店家，可獲贈金柑產品等相關好禮。

縣政府今天說明異業結盟活動內容，縣府以地方創生計畫推動「宜蘭金柑好神」品牌，開發及優化金柑系列加工品，並串聯縣內旅宿、餐飲、休閒農業業者及金柑果園，推出主題體驗與商品，讓民眾不僅能採買鮮果，更能到宜蘭享受充滿金柑香氣的旅遊體驗。

金柑又稱金棗，最近正值產季，代理縣長林茂盛表示，縣府在農業部農村水保署支持下，農糧署與花蓮區農業改良場技術協助推出「果然金柑釀」柑橘果酒、「金柑美眉」黑糖金棗茶磚及金棗茶包創新加工產品，同時設計兩款金柑鮮果提袋—台灣LV茄芷袋與麻布網紗袋，讓宜蘭金柑成為兼具質感的送禮首選。

最近適逢「冬戀蘭陽溫泉季」期間，縣府整合中天飯店、川湯春天、帝王飯店、山形閣、煙波飯店宜蘭館及傳藝館等6家旅宿及橘之鄉、藏酒酒莊、美元食品、礁溪鄉農會、蘭陽金柑生產合作社、林美金棗運銷合作社6家金柑加工業者、陽信電商平台及金柑農場，即日起至12月21日，入住合作旅宿即可獲得限量金柑迎賓禮。

此外，民眾跟著「金柑地圖」可走訪金柑新創店家、體驗採果行程與農場活動，一次享受泡湯、採果、品食、選物的黃澄澄蘭陽金柑盛宴。

農業處說，今年金柑受夏季缺水及颱風雨量干擾，導致落果與裂果情形較往年嚴重，整體產量略受影響。但在果農專業管理下，目前上市的金柑品質佳、風味好，期盼消費者多採購，支持辛勤的農友。12月至隔年3月是宜蘭金柑盛產期，訂購可洽宜蘭縣農會03-9370702、員山鄉農會、礁溪鄉農會或蘭陽金柑生產合作社。