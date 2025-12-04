快訊

基隆源遠路大排清淤將完成 市府盼早日恢復供水

中央社／ 基隆4日電
基隆市政府工務處3日調派怪手進駐源遠路102巷旁大排，清除大排長度約40公尺、深度約1公尺的淤泥。中央社
基隆市政府工務處3日調派怪手進駐源遠路102巷旁大排，清除大排長度約40公尺、深度約1公尺的淤泥。中央社

基隆市府表示，針對基隆河河水遭油污事件，市府預定今天可完成源遠路大排疑遭污染的污泥清淤作業，後續將由自來水公司接手監測與評估水質，盼早日恢復正常民生用水供應。

基隆河受油污染影響，使得基隆市民生用水有異味。台灣自來水公司11月27日停止從基隆河取水，改以當地水庫供應後，又發生市內源遠路大排出現大量泡沫。基隆市工務處獲報後隨即清除當地疑受污染的淤泥。

基隆市政府今天表示，整體清淤及吸除作業預計今天完成，後續將由自來水公司接手進行水質監測與評估，作為恢復取水的必要依據。

自來水公司第一區處處長張子中表示，清淤現場已架設太空包當阻隔，避免殘留污染物流入基隆河。待清理作業完成並確認水流穩定後，將啟動水質檢驗程序，在確保水質無虞後，才會啟動復水作業。

基隆市環保局長馬仲豪指出，經查盛星動力（國光客運保修廠）未經許可排放廢水，違反水污染防治法事證明確，依法裁罰新台幣100萬元。環保局與警察局仍持續就基隆河沿岸可疑地點交叉比對，並已將相關資料移送基隆地檢署調查。

基隆市財政處表示，市府已啟動補償專案，協助受影響家戶降低負擔。這次補助對象為自來水公司公告受災範圍內的房屋所有權人與承租人，涵蓋約7萬多戶。補助項目包含包裝水購買費用、濾芯更換及就醫費用等，所有項目限申請1次。申請人需備妥身分證明、所有權或租約、金融帳號影本與發票收據等文件，於12月31日前向里長或區公所民政課提出申請。

基隆河河水遭油污事件爆發後，環境部與基隆市府接連查獲暖暖區盛星動力公司及正方倉儲涉嫌排放廢水。基隆市長謝國樑昨天曾表示，2間公司都已排除是造成11月27日污染基隆河水源事件元凶。

水公司 水質 環保局長 謝國樑

