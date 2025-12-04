快訊

立刻拉起封鎖線！北車外天橋發現男屍 7旬翁已呈屍僵狀態

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

基市年終演唱會20日開唱 徐佳瑩、許富凱領軍

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今天宣布年終演唱會，20日晚間在國門廣場登場。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天宣布年終演唱會，20日晚間在國門廣場登場。記者邱瑞杰／攝影

台灣各縣市籌辦跨年活動，基隆市政府今天宣布年終演唱會，20日晚間在國門廣場登場，由金曲歌后徐佳瑩、金曲歌王許富凱領軍，還有人氣男團、女團，用音樂串起溫暖、熱情與共鳴。

基隆市副市長邱佩琳和文化觀光局長江亭玫，今天出席2025基隆年終演唱會宣傳活動。今年是市府第3次辦年終演唱會，主題是「潮聲回港」，20日下午5時30分開場，邀請市民與全台遊客跟著潮流音樂，一起回到基隆港，迎接嶄新的一年。

邱佩琳說，今年是第3年辦年終演唱會，基隆希望帶給民眾的不只是音樂城市，還要有歡樂，希望有更多人來基隆觀光、聽演唱會。也希望所有基隆人出外打拚，所有的情緒可以在這一天得到釋放。

她說，就像潮起潮落，每個人的內心都有酸甜苦辣。文觀局在海洋廣場布置聖誕樹，在文化中心廣場有很多很可愛的IP裝置藝術品，再到田寮河岸的燈，也都提醒自己希望可以像燈一樣，照亮別人，同時間也給自己溫暖。

文觀局表示，今年演唱會規格再升級，融合經典、偶像、樂團，除了徐佳瑩和許富凱登台，卡司陣容還有超人氣男團ARKis、台韓跨國出道的人氣女團GENBLUE幻藍小熊、以及深受年輕人喜愛的怕胖團PAPUN BAND、芒果醬Mango Jump、icyball冰球樂團，以及實力唱將柯有倫和基隆在地之光，2025愛嶼搖滾全國樂團徵選獲獎團隊單先生& Varsam、浪犬。

江亭玫說，20日活動當日下午4時30分「潮聲市集」率先開張，匯集在地特色美食與商品，陪伴民眾度過歡樂時光。今年的「舞台」升級成整座城市，有約16公尺高的聖誕樹作為視覺亮點，搭配人氣IP「MR.SHARK鯊角先生」、立體光影走廊、互動燈牆與港都400年造景等拍照裝置，民眾可以四處走走、拍拍照、看看燈光，在不角落留下今年冬天的紀念。

基隆市政府今天宣布年終演唱會，20日晚間在國門廣場登場。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天宣布年終演唱會，20日晚間在國門廣場登場。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天宣布年終演唱會，20日晚間在國門廣場登場。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天宣布年終演唱會，20日晚間在國門廣場登場。記者邱瑞杰／攝影

基隆港 演唱會 音樂 樂團 聖誕樹 裝置藝術

延伸閱讀

零距離感受撼動世界力量　揭日本超人氣樂團熱血與音樂感人故事

濱崎步返日後首露面霸氣喊「我會持續前進」　美容師揭上海0人演唱會真相

宇宙人攻蛋前暖身！見證小巨蛋20周年：跟它一起長大了

嘉義跨年卡司再添重量級 羅志祥、林美秀、許富凱同台共迎2026

相關新聞

中央預算刪！台東動防所恐資遣10多人 流浪犬貓作業拉警報

台東縣動物防疫所明年度預算遭中央大幅刪減，恐衝擊流浪犬貓管理及友善動物政策。議員王文怡今在預算審查時大表不解，直指全縣努...

匹克球運動適合各年齡層 宜蘭2優秀選手闖世界賽雙雙奪金

宜蘭兩名優秀選手日前參加在美國舉行的第二屆「匹克球世界盃」大賽，表現亮眼，其中蔡萱參加成人組，勇奪4.5女子單打金牌；國...

基隆源遠路大排清淤將完成 市府盼早日恢復供水

基隆市府表示，針對基隆河河水遭油污事件，市府預定今天可完成源遠路大排疑遭污染的污泥清淤作業，後續將由自來水公司接手監測與...

全國9成金柑產自宜蘭 縣府「金柑地圖」帶你吃喝玩樂送好禮

宜蘭縣是金柑主要產區，全國九成以上金柑產自宜蘭員山鄉及礁溪鄉，素有「金柑故鄉」美名，縣府結合地方創生，推出「宜蘭金柑好神...

基市年終演唱會20日開唱 徐佳瑩、許富凱領軍

台灣各縣市籌辦跨年活動，基隆市政府今天宣布年終演唱會，20日晚間在國門廣場登場，由金曲歌后徐佳瑩、金曲歌王許富凱領軍，還...

基隆自來水汙染元凶仍不明…碇內大排今完成底泥清除及浮油抽取

基隆河油汙導致超過10萬戶的自來水被汙染，台水公司發現碇內一處溝渠有汙染源，但檢測並非元凶。基市工務處今天完成清淤，水公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。