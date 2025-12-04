基市年終演唱會20日開唱 徐佳瑩、許富凱領軍

台灣各縣市籌辦跨年活動，基隆市政府今天宣布年終演唱會，20日晚間在國門廣場登場，由金曲歌后徐佳瑩、金曲歌王許富凱領軍，還有人氣男團、女團，用音樂串起溫暖、熱情與共鳴。

基隆市副市長邱佩琳和文化觀光局長江亭玫，今天出席2025基隆年終演唱會宣傳活動。今年是市府第3次辦年終演唱會，主題是「潮聲回港」，20日下午5時30分開場，邀請市民與全台遊客跟著潮流音樂，一起回到基隆港，迎接嶄新的一年。

邱佩琳說，今年是第3年辦年終演唱會，基隆希望帶給民眾的不只是音樂城市，還要有歡樂，希望有更多人來基隆觀光、聽演唱會。也希望所有基隆人出外打拚，所有的情緒可以在這一天得到釋放。

她說，就像潮起潮落，每個人的內心都有酸甜苦辣。文觀局在海洋廣場布置聖誕樹，在文化中心廣場有很多很可愛的IP裝置藝術品，再到田寮河岸的燈，也都提醒自己希望可以像燈一樣，照亮別人，同時間也給自己溫暖。

文觀局表示，今年演唱會規格再升級，融合經典、偶像、樂團，除了徐佳瑩和許富凱登台，卡司陣容還有超人氣男團ARKis、台韓跨國出道的人氣女團GENBLUE幻藍小熊、以及深受年輕人喜愛的怕胖團PAPUN BAND、芒果醬Mango Jump、icyball冰球樂團，以及實力唱將柯有倫和基隆在地之光，2025愛嶼搖滾全國樂團徵選獲獎團隊單先生& Varsam、浪犬。