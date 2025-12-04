基隆自來水汙染元凶仍不明…碇內大排今完成底泥清除及浮油抽取

基隆河油汙導致超過10萬戶的自來水被汙染，台水公司發現碇內一處溝渠有汙染源，但檢測並非元凶。基市工務處今天完成清淤，水公司明天檢測，若水質符合規定，將恢復抽取基隆河的河水，做為自來水的水源，減輕水庫供水壓力。

台水第1區管理處八堵抽水站抽取含油汙的基隆河水，導致基隆7萬多戶，新北汐止約5萬用戶自來水受波及。事發後台水暫停抽取河水，改以新山水庫、西勢水庫蓄水做為水源。

環境部、台水和基市府聯手追查汙染元凶，環境部發現國光客運保修廠盛星動力公司，台水發現及正方倉儲都有汙染基隆河，但都非汙染自來水元凶。環保局依水汙染防治法裁罰前者60萬元，裁罰後者100萬元。

基隆市工務處長簡翊哲、環保局長馬仲豪、財政處長謝妙蓮和台水第1區管理處長張子中，今天在碇內前進指揮所說明工作進度。

簡翊哲說，已經清除28車次的淤泥，體積總共140立方公尺。今天在清除河道浮油，吸泥車已操作5車次，今天就可以清理完成，再交給台水做水質監測，希望盡快復水。

張子中表示，在碇內發現汙染源後，有放置太空包防止汙水再進入基隆河，也感謝市府持續辦理底泥和浮油抽除作業。目前要先待水流靜置一段時間，預計明天辦理水質檢驗。

他說，檢驗項目除依照飲用水的水源標準規定，包括大腸桿菌、氨氮、化學需氧量等，還會增加臭度及氣體等項目。檢驗結果出爐，會在第一時間提供市府，再辦理後續作業。

馬仲豪說，除了開罰2家汙染基隆河的業者，環保局跟警察局仍在持續勾稽基隆河沿岸可疑汙染行為人，並將相關資料提供基隆地檢署進一步調查。

謝妙蓮表示，自來水汙染補助對象，是台水公告基隆受災範圍內的房屋所有權人及承租人，以自然人為主。補助項目包含購買包裝水，淨水器更換濾心及就醫補助，各項補助都以一次為限。

她提醒符合資格的申請人，準備好證明文件，包括申請人、代理人的身分證明文件，房屋所有權的證明文件，若是承租人請檢附租約，以及金融帳戶影本、發票等單據等，就近向里長以及區公所民政課提出申請。

謝妙蓮說，申請表格及所需要文件會公布在網站（https://www.klcg.gov.tw/tw/civil/2603-310284.html），也會提供給里長跟各區公所，申請期限到今年12月31日為止。補助金額審核無誤，會以匯款方式辦理，手續費市府全額吸收。

台水提供清洗水塔補助，謝妙蓮表示，各區公所有提供代收水塔清洗補助申請服務，代收期限因配合台水作業，從12月16日至明年2月10日。