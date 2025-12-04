花蓮溪出海口「風飛砂」路都看不清 縣議員籲推動應變機制
東北季風增強後，花蓮溪出海口出現嚴重「風飛砂」現象，濃厚沙塵遮蔽溪口沿岸與周邊道路視線。縣議員建議縣府比照颱風豪雨建立預警機制，並於高風險路段設置警示系統。環保局回應，依照氣象預警有3天監測，發現揚塵超標，會立即通報相關單位防治。
花蓮縣議員魏嘉賢指出，每年10月至隔年4月為東北季風盛行季節，只要河床裸露且乾燥，花蓮溪、秀姑巒溪等河口便常出現「飛砂漫天」情況。他強調，這類揚砂非偶發天氣，而是可預測與管理的季節性風險，對開車族、機車族與附近居民的眼睛與呼吸道造成刺激，是交通與公共衛生問題。
魏嘉賢表示，根據民眾昨天拍攝的影像中，道路幾乎被沙塵籠罩「霧茫茫」，容易引發車輛追撞甚至是連環車禍，呼籲縣府啟動「風揚砂應變SOP」，整合警局、環保局、公路局及河川分署等，在193線花蓮大橋南端與溪口端設置即時資訊看板（CMS），提前發布「風揚砂路段、減速慢行」警示，必要時也應由警方疏導交通。
魏嘉賢認為，河川主管機關應盤點花蓮溪出海口裸露河床的分布與範圍，評估設置固砂柵欄、植生毯、丁壩等，以縮減裸露範圍，或於高風險區推動固砂植栽、綠帶營造；每年9月東北季風來臨前完成風險熱點盤查，並將「季節性風揚砂」正式納入與颱風、豪雨同等的防災體系，以制度性方式長期管理。
環保局空噪科長林則劭表示，目前有既定預警與監測作業，依據氣象資料示警啟動3天監測，包括揚塵、風速與懸浮微粒指標，一旦超標便會立刻通知相關權責單位啟動揚塵防治，環保局也會派出灑水車，藉由地表濕化減少砂塵逸散。
林則劭說，目前風飛砂最常發生在花蓮溪出海口及壽豐大橋一帶，九河分署已透過水覆蓋、綠覆蓋與岸邊噴水等方式抑制，中央與地方目前採取兩階段通報與處置作業，希望能在季風期間有效降低風飛砂對交通安全與居民健康的影響。
