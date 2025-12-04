快訊

百年市場精彩印記 宜蘭市公所出版「踅宜蘭南北館市場」兒童繪本

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭「南北館市場」啟用至超過百年，各式南北百貨及雞鴨魚肉等應有盡有，陪伴宜蘭人成長及刻畫美好的印記，市公所推出「來喲！來喔！踅宜蘭南北館市場」兒童繪本，讓下一代了解自己的成長故事。圖／公所提供
宜蘭「南北館市場」啟用至超過百年，各式南北百貨及雞鴨魚肉等應有盡有，陪伴宜蘭人成長及刻畫美好的印記，市公所為此推出「來喲！來喔！踅宜蘭南北館市場」兒童繪本，委由宜蘭國小附幼林秋萍老師及繪本插畫家周子涵共同創作，敘說在地文史故事，希望大小朋友透過繪本，認識自己成長的家鄉。

南北館市場是宜蘭市最大的傳統市場，1912年啟用，最早叫「宜蘭街食料品小賣市場」，當時兩座市場接連在一起，直到1939年政府拓寬火車站前的光復路，拆除市場的中央棟，保留南北兩棟建物，分別劃定為第一公有市場（北館市場）及第二公有市場（南館市場），舉凡五金用品、南北雜貨、雞鴨豬牛羊、蔬果海鮮、宜蘭小吃，各式香草配料應有盡有。

即使沒有住在宜蘭市的人，也與南北館有著深刻的臍帶連結。每逢歲時祭儀，到北館市場採辦年節用品及南北雜貨；莊稼熟了，到南館市場的傳統鐵店磨刀、鍛造農具…。百年來，這裡是許多家庭幾代人的重要採買地點，勾勒出精彩豐富的宜蘭生活史，體現濃濃的宜蘭味，更是屬於宜蘭人產地直送、鮮活體驗的互動博物館。

市長陳美玲表示，南北館市場是一個充滿歷史感和時間感的市場，也是一個生活的市場。在阿公阿嬤的時代，南北館就像是每一個宜蘭人的百貨公司，市公所希望藉由這本兒童繪本的推出，讓宜蘭市的鄉土文化可以向下紮根，從小小朋友開始都能對自己的家鄉有更多的了解。

繪本除了分送給宜蘭市公私立幼兒園的小、中、大班的孩童每人一本，作為耶誕禮物，也會寄送到全國各縣市及宜蘭縣各圖書館，讓大家都有機會可以閱讀到這本親子繪本，跟著繪本主角「古錐ㄟ」來踅宜蘭南北館市場。

南北館是宜蘭市最大市場，使用至今百餘年，許多家庭幾代人的重要採買地點，勾勒出精彩豐富的宜蘭生活史。記者戴永華／攝影
南北館是宜蘭市最大市場，使用至今百餘年，許多家庭幾代人的重要採買地點，勾勒出精彩豐富的宜蘭生活史。記者戴永華／攝影
南北館是宜蘭市最大市場，使用至今百餘年，許多家庭幾代人的重要採買地點，勾勒出精彩豐富的宜蘭生活史。圖／讀者提供
南北館是宜蘭市最大市場，使用至今百餘年，許多家庭幾代人的重要採買地點，勾勒出精彩豐富的宜蘭生活史。圖／讀者提供
宜蘭 插畫家 圖書館 傳統市場

