匹克球運動適合各年齡層 宜蘭2優秀選手闖世界賽雙雙奪金
宜蘭兩名優秀選手日前參加在美國舉行的第二屆「匹克球世界盃」大賽，表現亮眼，其中蔡萱參加成人組，勇奪4.5女子單打金牌；國中生蔡瀚琛獲得3.5男子單打金牌及U14男子雙打組銅牌，為宜蘭爭光，縣府今天表揚兩人傑出表現，明年會編列預算增設匹克球場給更多愛好者使用。
此次世界盃大賽是10月27日至11月2日在美國佛羅里達州羅德岱堡舉行，14歲國中二年級學生蔡瀚琛獲得3.5（難度級）男子單打金牌及U14男子雙打組銅牌，32歲蔡萱獲得4.5女子單打金牌。代理縣長林茂盛肯定兩人優秀表現，長期訓練的努力與堅持，同時也證明宜蘭基層體育扎根有成，感謝教練、家長及學校支持，讓選手勇於追求夢想。
原本是網球教練的蔡萱在幾年前轉戰匹克球，闖出好成績，她感謝中華民國匹克球總會周曉琴理事長給予參與世界級舞台的機會，也感謝隊友、家人和粉絲一路以來的支持，這座獎盃不只是榮耀，更提醒自己要持續精進；她也說，這項運動適合各年齡層，只要一支球拍就能入門，更可以三代同堂一起運動。
蔡瀚琛表示，他跟著爸爸打球打出了興趣，匹克球對速度、反應能力、技巧與協調性都很有幫助，這次前往美國比賽是一段難忘且充實的體驗，旅途中遇見來自世界各地、實力堅強的選手，讓他大開眼界，也更確定自己必須不斷進步、不能停下腳步，感謝周曉琴理事長及一路支持他的球友、家人、金元福包裝與羅東國中，讓他能全心投入旅程及訓練。
縣政府在今年9月舉辦「2025宜蘭國際匹克球邀請賽」，吸引將近1200位選手參賽，其中約200名為外籍選手，愛好這項運動的民眾越來越多，縣政府已經編列4500萬經費，興建至少6面多元運動球場，位在宜蘭運動公園二二八紀念物旁大草坪，其中會有以匹克球及羽球為主的球場。
