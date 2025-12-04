快訊

中央預算刪！台東動防所恐資遣10多人 流浪犬貓作業拉警報

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣動物防疫所明年度預算遭中央大幅刪減，恐衝擊流浪犬貓管理及友善動物政策，甚至不排除人力資遣沒工作。記者尤聰光／攝影
台東縣動物防疫所明年度預算遭中央大幅刪減，恐衝擊流浪犬貓管理及友善動物政策。議員王文怡今在預算審查時大表不解，直指全縣努力推動零撲殺及動物福利，但中央卻在此時縮減經費，恐讓既有的捕捉、節育、照護等作業陷入停擺，要求縣府務必全力爭取，避免造成不可逆的影響。

農業處長許家豪在回覆時坦言，因財劃法因素，中央預定補助給台東縣動物防疫所的預算明年將大幅刪減，金額縮水顯著，人力勢必受到衝擊。他表示，目前仍持續向中央爭取薪資支持，但不諱言，「若沒有改善，人力縮減恐難避免」，但現階段暫不會預告資遣細節。

王文怡指出，許多縣府局處預算都在增加，唯獨動防所被刪掉3千多萬元，讓人難以理解。她強調，流浪犬貓捕捉、節育、晶片管理、收容照護等都高度依賴人力，一旦人員減半，不僅作業量無法支撐，甚至可能造成流浪動物數量反彈，對公共安全也有實質影響。她呼籲縣府必須找到替代方案，不能讓多年努力的動物友善政策倒退。

動防所長陳佳欣也透露，目前所內約僱人員共有20人，若明年度經費確實被刪，預估將有逾10人面臨資遣，等同半數同仁可能失去工作。她坦言，員工這段時間壓力相當大，許多人擔心一旦被資遣，在台東要找到類似薪資與工作內容的職缺並不容易，「大家都很焦慮，不知道明年是不是還能繼續留在崗位。」

她也說，人力縮減不只影響員工生計，最直接受害的其實是流浪犬貓與收容作業，一旦捕捉與節育量下降，後續問題恐將更嚴重。她呼籲中央能重新評估經費支持，不要因預算刪減而讓基層動物防疫與管理工作陷入困境。

