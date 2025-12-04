聽新聞
0:00 / 0:00
宜蘭建築工地挖出「古沉船」？縣府今請業者停工、邀專家現勘
宜蘭頭城鎮某處建築工地挖出大型木構物件，有人認為是古沉船，縣文化局為求審慎，今天火速請業者暫時停工，明天邀請文資及考古專家進行現場會勘，再做判定 。
據了解，縣文化局12月2日下午4時許接獲通報，頭城鎮一處建築工地內發掘出一批木質構件，隔天上午10時會同宜蘭縣政府建設處共同會勘，材質屬於檜木，文化局向縣內二位文資委員及雲科大建築系教授請益相關專業意見，同時也有徵詢文化部文資局人員都認為不像古船，初步研判是不明用途的加工木構物。
目前建築工地已經挖到6米以下的地下室，縣文化局為求審慎、尊重專業，今天緊急請業者配合暫時停工，12月5日上午邀集考古遺址專家學者進行現勘，另規劃運回縣立蘭陽博物館，視後續鑑定結果研擬保存或研究作業。
根據文史記載，當地是早年的頭圍港渡口，1883年嚴重淤積，後來航行改道，清朝時期船隻大多使用樟木，1915年之後，日本人才開始在舊太平山砍伐檜木。這批大型檜木作物究竟是不是古船？尚待考古專家鑑定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言