宜蘭建築工地挖出「古沉船」？縣府今請業者停工、邀專家現勘

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭頭城鎮某建築工地最近挖出大型木構物件，有人認為是「古船」，縣政府文化局為求審慎，今天請業者暫時停工，明天邀請文資及考古專家現勘。圖／文化局提供
宜蘭頭城鎮某建築工地最近挖出大型木構物件，有人認為是「古船」，縣政府文化局為求審慎，今天請業者暫時停工，明天邀請文資及考古專家現勘。圖／文化局提供

宜蘭頭城鎮某處建築工地挖出大型木構物件，有人認為是古沉船，縣文化局為求審慎，今天火速請業者暫時停工，明天邀請文資及考古專家進行現場會勘，再做判定 。

據了解，縣文化局12月2日下午4時許接獲通報，頭城鎮一處建築工地內發掘出一批木質構件，隔天上午10時會同宜蘭縣政府建設處共同會勘，材質屬於檜木，文化局向縣內二位文資委員及雲科大建築系教授請益相關專業意見，同時也有徵詢文化部文資局人員都認為不像古船，初步研判是不明用途的加工木構物。

目前建築工地已經挖到6米以下的地下室，縣文化局為求審慎、尊重專業，今天緊急請業者配合暫時停工，12月5日上午邀集考古遺址專家學者進行現勘，另規劃運回縣立蘭陽博物館，視後續鑑定結果研擬保存或研究作業。

根據文史記載，當地是早年的頭圍港渡口，1883年嚴重淤積，後來航行改道，清朝時期船隻大多使用樟木，1915年之後，日本人才開始在舊太平山砍伐檜木。這批大型檜木作物究竟是不是古船？尚待考古專家鑑定。

宜蘭頭城鎮某建築工地最近挖出大型木構物件，有人認為是「古船」，縣政府文化局為求審慎，今天請業者暫時停工，明天邀請文資及考古專家現勘。圖／文化局提供
宜蘭頭城鎮某建築工地最近挖出大型木構物件，有人認為是「古船」，縣政府文化局為求審慎，今天請業者暫時停工，明天邀請文資及考古專家現勘。圖／文化局提供

