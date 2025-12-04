快訊

拿清潔隊員缺去賣官沒在怕 法律只會懲罰好人？

獨／涉貪案不准「法庭直播」出現變數？ 柯文哲決定提抗告

專家提醒電水壺燒開水必遵守的一個原則 大多數人都忽略了

聽新聞
0:00 / 0:00

「自己部落道路自己修」太魯閣族人徒手整修 立霧山步道震後今重開放

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
去年403花蓮大地震重創大禮、大同等太魯閣族部落對外交通，歷經1年多災修後，得卡倫步道與大禮大同林道陸續復通，立霧山登山步道也重新開放。圖／太管處提供
去年403花蓮大地震重創大禮、大同等太魯閣族部落對外交通，歷經1年多災修後，得卡倫步道與大禮大同林道陸續復通，立霧山登山步道也重新開放。圖／太管處提供

去年403花蓮大地震重創太魯閣峽谷，導致大禮、大同等太魯閣族部落對外交通中斷。歷經1年多災修後，得卡倫步道與大禮大同林道陸續復通，今天立霧山登山步道也正式重新開放，象徵部落重生邁出重要一步。

太魯閣國家公園管理處指出，立霧山位於立霧溪與砂卡礑溪分水嶺，標高1274公尺，是台灣小百岳之一，山體由堅硬大理岩構成，地勢陡峭，稜線展望極佳，可俯瞰太平洋、立霧溪谷、散居部落與河口台地城市景觀，因壯闊視野深受山友喜愛。

這次步道修復於地處偏遠、機具無法進入的區段，工程主要由熟悉環境的在地太魯閣族人徒手整修，沿用傳統工法穩固路基，展現「自己部落道路自己修」的精神與文化韌性。

太管處表示，隨著同禮部落林道與立霧山步道相繼完工，太魯閣峽谷災後各項旅遊設施逐步恢復，歡迎山友再次走入太魯閣山林，支持在地觀光，也感受山林與部落在災後重建中的堅毅力量。尤其立霧山步道沿途景觀豐富，自山谷至稜線均可見明顯地形變化，十分值得一遊。

不過，403大地震造成地質變動，太管處提醒，步道部分路段需行經塊石區或高差較大地形，請山友務必依照現場指示布條引導通行，不要進入封鎖或警示區域，並應注意天候變化，確保行程安全。

太魯閣族 山友 災後

延伸閱讀

錢都攜手大同推「大同寶寶鍋」 巨型寶寶棉花糖漂浮湯面超吸睛

震後重返太魯閣族部落 秀林國中生上山穿族服尋根與復育

台電老董喊電力設備缺貨到令人傻眼 東元、大同手握大筆訂單成大贏家

大同董座張榮華找來頭號戰將

相關新聞

「自己部落道路自己修」太魯閣族人徒手整修 立霧山步道震後今重開放

去年403花蓮大地震重創太魯閣峽谷，導致大禮、大同等太魯閣族部落對外交通中斷。歷經1年多災修後，得卡倫步道與大禮大同林道...

自來水汙染事件查獲2家非元凶 謝國樑：仍有懷疑對象收集證據中

基隆河出現油汙，波及基隆和新北汐止超過10萬用戶，環境部和基市府事發後查出兩家廠商有汙染基隆河行為，但都非元凶。基隆市議...

宜蘭建築工地挖出「古沉船」？縣府今請業者停工、邀專家現勘

宜蘭頭城鎮某處建築工地挖出大型木構物件，有人認為是古沉船，縣文化局為求審慎，今天火速請業者暫時停工，明天邀請文資及考古專...

往返基北每天8000人次搭乘 2088線公車添33輛電巴

基隆往返台北的快捷公車2088是熱門路線，每天多達8100人次搭乘，昨又引進33輛全新城際電動巴士加入營運，加大運能。

逮環保蟑螂 宜蘭科技執法在聯外道路熱點設「智慧圍籬」

宜蘭曾查獲外縣市不法「環保蟑螂」偷倒大量廢棄物，宜蘭地檢署今年4月偵查終結，起訴20多名環保蟑螂，沒收不法所得2000萬...

宜蘭頭城建築工地挖到大木件疑似古船？縣政府將邀考古專家現勘

宜蘭頭城鎮一處建築工地昨天挖出大批木質構件，由於有船身弧形線條，加上頭城以前是船隻貿易進出港口，外界懷疑這批木件可能是「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。