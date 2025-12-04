自來水汙染事件查獲2家非元凶 謝國樑：仍有懷疑對象收集證據中

基隆河出現油汙，波及基隆和新北汐止超過10萬用戶，環境部和基市府事發後查出兩家廠商有汙染基隆河行為，但都非元凶。基隆市議會今天召開臨時會，市長謝國樑會前表示，希望議會盡量簡短，讓市府去處理這次水汙染相關問題。

台水第1區管理處設在八堵抽水站的油膜偵測器，11月27日未偵測出基隆河水中有油汙，抽取做為原水使用，導致新山淨水場供水的基隆7萬多戶，新北市汐止區約5萬戶自來水異常，散發油氣味，引爆民怨。

基隆市政府和環境部案發後追查汙染禍首時，分別查獲國光客運保修廠盛星動力公司，以及正方倉儲都有汙染基隆河行為，但都非這次導致汙染自來水的元凶。

自來水汙染事件進入第8天，謝國樑今早表示，市府仍然在積極處理水汙染工程面、查緝元凶、處罰汙染基隆河事業，還有動用災害準備金協助受災戶細節等相關問題。議會臨時會的議程跟基隆河汙染無關，希望議會能盡量簡短，讓市府去處理汙染事件。

謝國樑表示，市府會定期在設在碇內的前進指揮所，對外說明處理進度。市府今早10點半左右，已宣布中午12時30分在前進指揮所，由工務處長、環保局長和財政處長說明最新情況，並回應媒體提問。

謝國樑指出，基隆市環保局跟環境部的專家，這幾天緊密合作，方向一致，一個個把汙染基隆河的對象找出來，只要找出都會裁罰。正方倉儲廠內逕流廢水沒有妥善處理就排出，環保局已裁罰60萬元，今午公布勝興動力開罰金額。

謝國樑說，市府和環境部立場一致，會提出各種不同的假設跟質疑，最後報請基隆地檢署，這就是現在調查的標準作業流程（SOP）。目前仍有懷疑的對象，仍在收集證據，中央和地方合作，雙邊專家一同確認後，再提出質疑，並報請地檢署認定偵辦。