往返基北每天8000人次搭乘 2088線公車添33輛電巴

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基北快捷公車2088路線相當熱門，33輛全新電動巴士昨起加入營運。圖／基隆市政府提供
基隆往返台北的快捷公車2088是熱門路線，每天多達8100人次搭乘，昨又引進33輛全新城際電動巴士加入營運，加大運能。

新車啟用典禮上，大都會客運董事長李博文說，為響應能減碳並提升運能，引進33輛城際型電動巴士，新一批電巴和傳統市區電動公車最明顯不同是多達42個座位，配備行李箱空間，及最新ADAS先進輔助駕駛系統，沒有引擎噪音及排煙，對基隆環境改善大有裨益。

副市長邱佩琳表示，市府配合中央2030年大客車全面電動化政策，2088線（八斗子－市府轉運站）為首條導入電動車款的國道路線，提升民眾通勤體驗，也使城際運輸兼具節能與減碳效益。

邱也說，市府將持續爭取公共運輸建設及通勤月票優惠，鼓勵市民多加利用大眾運輸。基隆市境內可使用「288基隆通勤定期票」不限次數搭乘市公車及台鐵基隆至百福站；往返大台北地區可用「1200基北北桃定期票」。

基隆交通處長陳耀川說，電動大客車配有車道偏移警示、影像監控、緊急煞停輔助等設備。車內也全面升級，包括USB充電、舒適座椅等貼心設計。

公共運輸 輔助駕駛 大眾運輸 國道 減碳

