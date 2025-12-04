聽新聞
0:00 / 0:00
往返基北每天8000人次搭乘 2088線公車添33輛電巴
基隆往返台北的快捷公車2088是熱門路線，每天多達8100人次搭乘，昨又引進33輛全新城際電動巴士加入營運，加大運能。
新車啟用典禮上，大都會客運董事長李博文說，為響應能減碳並提升運能，引進33輛城際型電動巴士，新一批電巴和傳統市區電動公車最明顯不同是多達42個座位，配備行李箱空間，及最新ADAS先進輔助駕駛系統，沒有引擎噪音及排煙，對基隆環境改善大有裨益。
副市長邱佩琳表示，市府配合中央2030年大客車全面電動化政策，2088線（八斗子－市府轉運站）為首條導入電動車款的國道路線，提升民眾通勤體驗，也使城際運輸兼具節能與減碳效益。
邱也說，市府將持續爭取公共運輸建設及通勤月票優惠，鼓勵市民多加利用大眾運輸。基隆市境內可使用「288基隆通勤定期票」不限次數搭乘市公車及台鐵基隆至百福站；往返大台北地區可用「1200基北北桃定期票」。
基隆交通處長陳耀川說，電動大客車配有車道偏移警示、影像監控、緊急煞停輔助等設備。車內也全面升級，包括USB充電、舒適座椅等貼心設計。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言