基隆油污影響逾7萬戶 新增補助換濾心每戶千元

基隆河受到油污染，使得基隆市用水有油味，市長謝國樑今天公布新增動用災害預備金，補助受影響7萬1175戶市民更換濾心，每戶可補助新台幣1000元，12月31日截止受理。

謝國樑下午在碇內福安宮前進指揮所舉行記者會表示，基隆市政府已啟動總額1.9億元的災害準備金，考量民眾實際需求，新增更換濾心費用補助。

謝國樑說，民眾若因這次事件更換濾心，請拍攝淨水器安裝環境及更換濾心照片，並檢附收據或發票正本，每戶可申請補助1000元，以1次為限，攜帶式簡易濾水壺則不在補助範圍內。

市府昨天公布這次水污染事件受災範圍，依新山給水廠所供應區域，共計7萬1175戶受影響，受災地區分布於中正、暖暖區以外的5個行政區，補助對象為上述7萬1175戶，項目包含購買包裝水費用、醫療費用及清洗水塔費用。