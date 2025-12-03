快訊

首度鬆口「我當然要參加初選」 李四川曝1結果：我會承擔

「生日會將有異動」遭爆和高志綱不倫 林倪安打破沉默發聲了

昔日對手再披戰袍！劉建國二度參選雲林縣長 張麗善冷回這句話

基隆油污影響逾7萬戶 新增補助換濾心每戶千元

中央社／ 基隆3日電

基隆河受到油污染，使得基隆市用水有油味，市長謝國樑今天公布新增動用災害預備金，補助受影響7萬1175戶市民更換濾心，每戶可補助新台幣1000元，12月31日截止受理。

謝國樑下午在碇內福安宮前進指揮所舉行記者會表示，基隆市政府已啟動總額1.9億元的災害準備金，考量民眾實際需求，新增更換濾心費用補助。

謝國樑說，民眾若因這次事件更換濾心，請拍攝淨水器安裝環境及更換濾心照片，並檢附收據或發票正本，每戶可申請補助1000元，以1次為限，攜帶式簡易濾水壺則不在補助範圍內。

市府昨天公布這次水污染事件受災範圍，依新山給水廠所供應區域，共計7萬1175戶受影響，受災地區分布於中正、暖暖區以外的5個行政區，補助對象為上述7萬1175戶，項目包含購買包裝水費用、醫療費用及清洗水塔費用。

謝國樑 基隆 災害

延伸閱讀

基隆暖暖和仁愛區高地3天後停水危機暫解 水公司：供水還可撐10天

初判非油汙染元凶 謝國樑率隊查獲正方倉儲汙染基隆河將開罰

找到了！基隆、汐止逾15萬自來水油汙染…源遠路溝渠疑源頭今清除

明設前進指揮所找基隆河油汙來源 若3天不解決「3萬5000戶恐停水」

相關新聞

宜蘭頭城建築工地挖到大木件疑似古船？縣政府將邀考古專家現勘

宜蘭頭城鎮一處建築工地昨天挖出大批木質構件，由於有船身弧形線條，加上頭城以前是船隻貿易進出港口，外界懷疑這批木件可能是「...

基隆暖暖和仁愛區高地3天後停水危機暫解 水公司：供水還可撐10天

基隆河八堵抽水站原水抽到油汙造成基隆、汐止逾15萬戶自來水用水油汙染事件，水公司停抽基隆河原水，市長謝國樑與自來水公司今...

逮環保蟑螂 宜蘭科技執法在聯外道路熱點設「智慧圍籬」

宜蘭曾查獲外縣市不法「環保蟑螂」偷倒大量廢棄物，宜蘭地檢署今年4月偵查終結，起訴20多名環保蟑螂，沒收不法所得2000萬...

蘇澳煙波飯店泡水車調解會 業者將提新補償案

颱風鳳凰造成煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，約30輛住客車輛泡水，車主自救會拒絕業者補償案。宜蘭縣政府今天召開首次調...

基北快捷公車2088每天逾8千人次 33輛全新電動巴士加入營運

基隆往返台北快捷公車2088，是基隆市民重要通勤公共運輸，每天多達8100人次搭乘，往返約有300個班次，今天起引進33...

馬太鞍溪鋼便橋工程進度約5成 拚明年1月底搶通台9線

花蓮9月堰塞湖洪水沖斷台9線馬太鞍溪橋，交通部除搶通溪底涵管便道外，同步推進鋼構便橋與永久橋興建作業。公路局東區養護工程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。