逮環保蟑螂 宜蘭科技執法在聯外道路熱點設「智慧圍籬」
宜蘭曾查獲外縣市不法「環保蟑螂」偷倒大量廢棄物，宜蘭地檢署今年4月偵查終結，起訴20多名環保蟑螂，沒收不法所得2000萬。有鑑於廢棄物對環境破壞大，且不易清除，宜蘭縣環保局將啟動AI科技執法，在宜蘭重要聯外道路及熱點布設「智慧圍籬」，做為天羅地網逮蟑螂。
縣政府環保局今天宣布推動「蘭陽智慧千里眼計畫」，計畫在關鍵道路節點設置高解析度智慧監控系統，期許如民間信仰中的「千里眼」般明察秋毫，透過AI影像辨識與大數據分析，全天候守望縣境，掌握跨縣市廢棄物棄置集團蹤影，打擊環保犯罪無所遁形。
代理縣長林茂盛表示，為徹底斬斷犯罪作業鏈，環保局將規劃於重要聯外道路如台2、台7甲、台9縣等等關鍵道路節點，或自行設置智慧監控系統，或結合其他機關資源，整合後透過「蘭陽智慧千里眼計畫」建立三道預警防線。
第一、建立環保犯罪黑名單：一旦違規紀錄車輛入境，系統即時報警，達成「入境即監控」。
第二、軌跡溯源搜證：若發生棄置案件，可透過監控資料回溯關鍵時間點，勾勒車行路線軌跡，解決過往蒐證困難問題。
第三、廢棄物智慧辨識：透過大數據AI學習，自動辨識載運廢棄物之可疑車輛特徵，第一時間查緝犯嫌，根絕廢棄物入境。
環保局表示，非法棄置廢棄物嚴重破壞環境且清理成本高，涉犯廢棄物清理法第46條者，最高可處5年有期徒刑及1500萬元罰金；涉案車輛更會被沒收或扣押，犯罪者被吊銷駕駛執照及送辦，未來啟動「蘭陽智慧千里眼」，將透過科技執法與現有的檢警環聯合稽查機制形成「陸空夾擊」，請貨運業者潔身自好，勿挑戰「千里眼」監控視界。
