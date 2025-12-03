快訊

首度鬆口「我當然要參加初選」 李四川曝1結果：我會承擔

「生日會將有異動」遭爆和高志綱不倫 林倪安打破沉默發聲了

昔日對手再披戰袍！劉建國二度參選雲林縣長 張麗善冷回這句話

聽新聞
0:00 / 0:00

逮環保蟑螂 宜蘭科技執法在聯外道路熱點設「智慧圍籬」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
大型廢棄物破壞環境，要全部清乾淨也很麻煩，宜蘭縣將啟動AI科技執法，在重要聯外道路及熱點布設「智慧圍籬」。圖／縣府提供
大型廢棄物破壞環境，要全部清乾淨也很麻煩，宜蘭縣將啟動AI科技執法，在重要聯外道路及熱點布設「智慧圍籬」。圖／縣府提供

宜蘭曾查獲外縣市不法「環保蟑螂」偷倒大量廢棄物，宜蘭地檢署今年4月偵查終結，起訴20多名環保蟑螂，沒收不法所得2000萬。有鑑於廢棄物對環境破壞大，且不易清除，宜蘭縣環保局將啟動AI科技執法，在宜蘭重要聯外道路及熱點布設「智慧圍籬」，做為天羅地網逮蟑螂。

縣政府環保局今天宣布推動「蘭陽智慧千里眼計畫」，計畫在關鍵道路節點設置高解析度智慧監控系統，期許如民間信仰中的「千里眼」般明察秋毫，透過AI影像辨識與大數據分析，全天候守望縣境，掌握跨縣市廢棄物棄置集團蹤影，打擊環保犯罪無所遁形。

代理縣長林茂盛表示，為徹底斬斷犯罪作業鏈，環保局將規劃於重要聯外道路如台2、台7甲、台9縣等等關鍵道路節點，或自行設置智慧監控系統，或結合其他機關資源，整合後透過「蘭陽智慧千里眼計畫」建立三道預警防線。

第一、建立環保犯罪黑名單：一旦違規紀錄車輛入境，系統即時報警，達成「入境即監控」。

第二、軌跡溯源搜證：若發生棄置案件，可透過監控資料回溯關鍵時間點，勾勒車行路線軌跡，解決過往蒐證困難問題。

第三、廢棄物智慧辨識：透過大數據AI學習，自動辨識載運廢棄物之可疑車輛特徵，第一時間查緝犯嫌，根絕廢棄物入境。

環保局表示，非法棄置廢棄物嚴重破壞環境且清理成本高，涉犯廢棄物清理法第46條者，最高可處5年有期徒刑及1500萬元罰金；涉案車輛更會被沒收或扣押，犯罪者被吊銷駕駛執照及送辦，未來啟動「蘭陽智慧千里眼」，將透過科技執法與現有的檢警環聯合稽查機制形成「陸空夾擊」，請貨運業者潔身自好，勿挑戰「千里眼」監控視界。

「環保蟑螂」啟動鷗翼車載運大量廢棄物，嚴重造成環境汙染。圖／縣府提供
「環保蟑螂」啟動鷗翼車載運大量廢棄物，嚴重造成環境汙染。圖／縣府提供
大型廢棄物破壞環境，要全部清乾淨也很麻煩，宜蘭縣將啟動AI科技執法，在重要聯外道路及熱點布設「智慧圍籬」。圖／縣府提供
大型廢棄物破壞環境，要全部清乾淨也很麻煩，宜蘭縣將啟動AI科技執法，在重要聯外道路及熱點布設「智慧圍籬」。圖／縣府提供

廢棄物 監控 環保局

延伸閱讀

宜蘭推動智慧千里眼計畫 AI辨識阻絕廢棄物偷倒

綠嗆藍白宜蘭縣長提名權力分贓 陳琬惠：民進黨把所有人都當自己

影／民眾黨徵召陳琬惠選宜蘭 國民黨：藍白有整合共識

徵召陳琬惠選宜蘭縣長挨批權力分贓 藍嗆帶風向：人民已不信任民進黨

相關新聞

宜蘭頭城建築工地挖到大木件疑似古船？縣政府將邀考古專家現勘

宜蘭頭城鎮一處建築工地昨天挖出大批木質構件，由於有船身弧形線條，加上頭城以前是船隻貿易進出港口，外界懷疑這批木件可能是「...

基隆暖暖和仁愛區高地3天後停水危機暫解 水公司：供水還可撐10天

基隆河八堵抽水站原水抽到油汙造成基隆、汐止逾15萬戶自來水用水油汙染事件，水公司停抽基隆河原水，市長謝國樑與自來水公司今...

逮環保蟑螂 宜蘭科技執法在聯外道路熱點設「智慧圍籬」

宜蘭曾查獲外縣市不法「環保蟑螂」偷倒大量廢棄物，宜蘭地檢署今年4月偵查終結，起訴20多名環保蟑螂，沒收不法所得2000萬...

蘇澳煙波飯店泡水車調解會 業者將提新補償案

颱風鳳凰造成煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，約30輛住客車輛泡水，車主自救會拒絕業者補償案。宜蘭縣政府今天召開首次調...

基北快捷公車2088每天逾8千人次 33輛全新電動巴士加入營運

基隆往返台北快捷公車2088，是基隆市民重要通勤公共運輸，每天多達8100人次搭乘，往返約有300個班次，今天起引進33...

馬太鞍溪鋼便橋工程進度約5成 拚明年1月底搶通台9線

花蓮9月堰塞湖洪水沖斷台9線馬太鞍溪橋，交通部除搶通溪底涵管便道外，同步推進鋼構便橋與永久橋興建作業。公路局東區養護工程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。