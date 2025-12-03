快訊

宜蘭頭城建築工地挖到大木件疑似古船？縣政府將邀考古專家現勘

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭頭城鎮某建築工地挖到大木件，由於具有船隻的弧形外觀，被懷疑是古代沉船，縣政府近日將邀請考古專家現勘。圖／縣府提供
宜蘭頭城鎮一處建築工地昨天挖出大批木質構件，由於有船身弧形線條，加上頭城以前是船隻貿易進出港口，外界懷疑這批木件可能是「古船」遺跡，縣府今天請文資委員專家去看，初步認為是加工過的漂流木，但為求審慎，12月5日將再邀集考古遺址專家學者現勘。

清朝時期，頭城烏石港航運與台灣北部、大陸沿岸港口就都有貿易往來，另外也有一些渡船碼頭。縣政府昨天接獲通報，位於頭城鎮一處建築工地挖出一批檜木材質的大木件，懷疑可能是古代沉船，施工包商發現後不敢亂動。

不過，文化局今天邀請文資委員及專家現勘認為，清朝時期打造的船隻大多使用樟木，1915年之後，日本人才開始在舊太平山砍伐檜木，依照材質及時間等研判，不太可能是古沉船的遺跡，比較像是早期的漂流木，經過人為加工做為其他用途。

文化局為求審慎，還是會再邀集考古遺址專家學者現勘，目前這批木材將暫時運到蘭陽博物館，待後續鑑定結果，再研擬是否保存或做為研究之用。

宜蘭頭城鎮某建築工地挖到大木件，由於具有船隻的弧形外觀，被懷疑是古代沉船，縣政府近日將邀請考古專家現勘。圖／縣府提供
漂流木 考古 文化局

