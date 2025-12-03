蘇澳煙波飯店泡水車調解會 業者將提新補償案
颱風鳳凰造成煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，約30輛住客車輛泡水，車主自救會拒絕業者補償案。宜蘭縣政府今天召開首次調解會，業者允諾10天內提新慰問補償方案。
今年11月11日蘇澳大水災，連帶影響到當地的煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，受災住客事發後組成自救會。煙波大飯店蘇澳四季雙泉館之後針對住客泡水車，提出慰問金新台幣1萬元及車輛現值35%補償方案，但遭自救會拒絕。
宜蘭縣政府今天下午對於雙方消費糾紛，首度召開調解會。
受災車主邱先生說，拒絕飯店業者現有方案，因車輛仍可使用5至10年，具一定剩餘價值，但飯店未採用「市價」計算，導致估算出來的金額極低，連買摩托車都不夠，雖然協商未有具體內容，但「並未破局」，感謝縣府消保官王雅琳等積極協助，已談出一個初步大方向。
飯店業者回應，將重新研議相關慰問補償方案；至於是否會提高金額，「會往這個方向努力」，預計10天內提出新方案，盡最大誠意承擔該負的責任。
王雅琳說，雙方協調後達成初步共識，飯店業者須在12月13日前提出新具體和解方案與金額，若消費者接受可達成和解，無法接受則提訴訟；如果認為還有討論空間，縣府願意協助召開第2次調解會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言