快訊

粉絲不捨…「康熙來了」停播10年 最後一次錄影蔡康永淚灑攝影棚

網爆台荷交流情報戰大挫敗 官員：國防部不顧體制是導火線

「給大家看看長相」北醫大教授遭控公開嗆學生黃臉婆 校方回應

蘇澳煙波飯店泡水車調解會 業者將提新補償案

中央社／ 宜蘭縣3日電
颱風鳳凰造成煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，約30輛住客車輛泡水，車主自救會拒絕業者補償案。本報資料照
颱風鳳凰造成煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，約30輛住客車輛泡水，車主自救會拒絕業者補償案。本報資料照

颱風鳳凰造成煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，約30輛住客車輛泡水，車主自救會拒絕業者補償案。宜蘭縣政府今天召開首次調解會，業者允諾10天內提新慰問補償方案。

今年11月11日蘇澳大水災，連帶影響到當地的煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，受災住客事發後組成自救會。煙波大飯店蘇澳四季雙泉館之後針對住客泡水車，提出慰問金新台幣1萬元及車輛現值35%補償方案，但遭自救會拒絕。

宜蘭縣政府今天下午對於雙方消費糾紛，首度召開調解會。

受災車主邱先生說，拒絕飯店業者現有方案，因車輛仍可使用5至10年，具一定剩餘價值，但飯店未採用「市價」計算，導致估算出來的金額極低，連買摩托車都不夠，雖然協商未有具體內容，但「並未破局」，感謝縣府消保官王雅琳等積極協助，已談出一個初步大方向。

飯店業者回應，將重新研議相關慰問補償方案；至於是否會提高金額，「會往這個方向努力」，預計10天內提出新方案，盡最大誠意承擔該負的責任。

王雅琳說，雙方協調後達成初步共識，飯店業者須在12月13日前提出新具體和解方案與金額，若消費者接受可達成和解，無法接受則提訴訟；如果認為還有討論空間，縣府願意協助召開第2次調解會。

飯店 蘇澳 自救會

延伸閱讀

蘇澳煙波30車泡水慘案！賠償遭拒 業者自嘲「淹波」再掀兩派論戰

蘇澳煙波提泡水車現值35%補償 自救會拒絕

盼了15年蘇澳溪分洪工程 吳宗憲緊盯經濟部：明年6月決標 118年完工

蘇澳煙波飯店30輛車泡水 自救會喊不想法院見、飯店再發聲澄清

相關新聞

基隆暖暖和仁愛區高地3天後停水危機暫解 水公司：供水還可撐10天

基隆河八堵抽水站原水抽到油汙造成基隆、汐止逾15萬戶自來水用水油汙染事件，水公司停抽基隆河原水，市長謝國樑與自來水公司今...

蘇澳煙波飯店泡水車調解會 業者將提新補償案

颱風鳳凰造成煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，約30輛住客車輛泡水，車主自救會拒絕業者補償案。宜蘭縣政府今天召開首次調...

基北快捷公車2088每天逾8千人次 33輛全新電動巴士加入營運

基隆往返台北快捷公車2088，是基隆市民重要通勤公共運輸，每天多達8100人次搭乘，往返約有300個班次，今天起引進33...

馬太鞍溪鋼便橋工程進度約5成 拚明年1月底搶通台9線

花蓮9月堰塞湖洪水沖斷台9線馬太鞍溪橋，交通部除搶通溪底涵管便道外，同步推進鋼構便橋與永久橋興建作業。公路局東區養護工程...

種生薑申請0.5公頃卻整地3.5公頃 台東縣府：依法開罰不會輕放

台東卑南鄉今年10月出現大面積整地，整片山坡被削得光禿禿，讓不少民眾擔心安全。縣府農業處調查發現，李姓業者向多名地主承租...

光復災民怨中繼屋慢 國土署：月底完工、明年1月中前可入住

為助災民重建家園，立法院會昨三讀通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算」，預算規模270億，另中繼屋曾遭災民怨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。