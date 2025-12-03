百年文化未斷卻無專館 台東縣議員促設五年祭文物館

快訊

中央社／ 台東縣3日電

台東縣達仁鄉土坂部落排灣族Maljeveq（五年祭）自日治時期延續至今，百年未中斷。縣議員要求台東縣政府設五年祭專屬文物館。縣府回應，因涉用地與建物，仍待長期規畫。

台東縣議會今天進行台東縣政府文化處明年預算審查，國民黨籍縣議員蔡玉玲質詢文化處長李吉崇表示，全台排灣族部落眾多，但持續完整辦理五年祭的僅有台東土坂部落，每逢祭儀吸引各地頭目、觀光客共襄盛舉。

她說，五年祭已是台東極具代表性的原民文化資產，但至今未設置完善文物館紀錄祭儀由來、沿革與文物保存，只有零散紀錄，既然縣府高度重視地方文化，五年祭更應列為優先保存對象，應思考編列文物館相關預算。

李吉崇回應，五年祭具文資身分，可依法啟動紀錄、保存與傳習等機制，針對設置專屬文物館，他說明，場館牽涉用地取得與建築經費，並非短期可完成。

蔡玉玲則認為，用地問題可由地方提供協助，若縣府願意編列預算，議會也會支持推動，她建議重新檢討預算，希望明年起啟動具體規畫，避免珍貴文化流失。

五年祭是排灣族各類祭儀中規模最盛大、象徵意涵最豐富，是族人為迎接大武山祖靈及神靈探訪而舉行的祭儀，又稱「人神盟約祭」，歷經日本殖民統治及外來宗教傳入，但都未曾中斷，至今保有完整性。

