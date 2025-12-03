宜蘭推動智慧千里眼計畫 AI辨識阻絕廢棄物偷倒
宜蘭縣政府今天表示，預定明年起實施「蘭陽智慧千里眼」計畫，將在關鍵道路設置高解析度智慧監控系統，透過AI影像辨識與大數據分析監控可疑車輛，阻絕外縣市廢棄物跨境運輸偷倒。
縣府發布新聞稿表示，已編列新台幣250萬元預算推動這項計畫，將在宜蘭縣重要聯外道路與熱點區域布建智慧圍籬，防範廢棄物跨境運輸棄置。不同於過往的人力被動查緝，這項計畫將在關鍵道路節點，如省道台2線、台7甲線、台9線等關鍵道路節點，設置高解析度智慧監控系統。
縣府說，期許這項計畫能如民間信仰中的「千里眼」般明察秋毫，透過AI影像辨識與大數據分析，全天候守望縣境，掌握跨縣市廢棄物棄置集團蹤影，讓環保犯罪無所遁形。
縣府表示，「蘭陽智慧千里眼」計畫將建立3道預警防線，第一、「建立環保犯罪黑名單」，一旦有違規紀錄車輛入境，系統即時報警，達成入境即監控。第二、「軌跡溯源搜證」，若發生棄置案件，可透過監控資料回溯關鍵時間點，勾勒出車行路線軌跡，解決過往蒐證困難問題。
第三、「廢棄物智慧辨識」，目標未來透過大數據AI學習，自動辨識載運廢棄物的可疑車輛特徵，於第一時間查緝犯嫌，根絕廢棄物入境可能。
宜蘭縣政府重申，非法棄置廢棄物嚴重破壞環境且清理成本高昂，涉犯廢棄物清理法，最高可處5年有期徒刑及1500萬元罰金；涉案車輛更將作為犯罪工具予以沒收或扣押，犯罪者也將吊銷駕駛執照，呼籲勿以身試法。
