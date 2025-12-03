台東博覽會預算逾4億 議員促縣府12/5前提計畫書

快訊

中央社／ 台東縣3日電

台東縣政府明年將舉辦博覽會，預算逾4億元，但未提供完整計畫書給縣議會審議，僅貼網站連結給議員，遭簡維國等議員批「敷衍了事」，議會裁定縣政府必須5日前送計畫書。

台東縣政府近日密集宣傳明年將舉辦「台東博覽會」，但多名縣議員質疑東博經費不明。

今天台東縣議會進行台東縣政府文化處明年度預算審查，民進黨籍縣議員簡維國首先質詢文化處長李吉崇，要求文化處列出所有東博專案的名稱與經費。李吉崇回應，整個東博專案目前總計有28個案子，其中文化處負責10個專案，不含搭建案，總預算新台幣4億3085萬元。

簡維國隨即訝異表示，面對如此龐大的經費，他曾正式發文要求文化處提供所有東博專案的完整資料，但文化處卻僅提供2個網站連結敷衍了事，「怎麼可以用2個網站就敷衍？處長，你這樣是敷衍我，我怎麼去敷衍我的選民？」

簡維國質疑，這個總經費高達數億元的專案，竟然缺乏應有的專責組織架構，連一個專案辦公室都沒有，缺乏專案負責人或執行長。

無黨籍縣議員董昌華及國民黨籍縣議員張全馨嵐接續質詢李吉崇表示，許多議員都希望文化處能夠提供總經費明細以及所有子項目的計畫書，由於資料缺乏，議會無法履行審查職責。董昌華說「我想幫忙，但是在我的良心，我認為我不應該給你過。」

無黨籍縣議員林參天也表示，東博中「節慶品牌」就要花6000萬元、「文創產業」5000萬元，這些計畫的精髓、主軸與價值在哪裡？根本「空洞無味」。

由於多名縣議員提出質疑，大會主席、國民黨籍縣議員章正輝要求文化處5日前提供資料，讓議員能充分了解計畫內容。李吉崇答復說細項還在確認，但會在5日前提交資料。

議員 台東 簡維國

相關新聞

基隆暖暖和仁愛區高地3天後停水危機暫解 水公司：供水還可撐10天

基隆河八堵抽水站原水抽到油汙造成基隆、汐止逾15萬戶自來水用水油汙染事件，水公司停抽基隆河原水，市長謝國樑與自來水公司今...

蘇澳煙波飯店泡水車調解會 業者將提新補償案

颱風鳳凰造成煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，約30輛住客車輛泡水，車主自救會拒絕業者補償案。宜蘭縣政府今天召開首次調...

基北快捷公車2088每天逾8千人次 33輛全新電動巴士加入營運

基隆往返台北快捷公車2088，是基隆市民重要通勤公共運輸，每天多達8100人次搭乘，往返約有300個班次，今天起引進33...

馬太鞍溪鋼便橋工程進度約5成 拚明年1月底搶通台9線

花蓮9月堰塞湖洪水沖斷台9線馬太鞍溪橋，交通部除搶通溪底涵管便道外，同步推進鋼構便橋與永久橋興建作業。公路局東區養護工程...

種生薑申請0.5公頃卻整地3.5公頃 台東縣府：依法開罰不會輕放

台東卑南鄉今年10月出現大面積整地，整片山坡被削得光禿禿，讓不少民眾擔心安全。縣府農業處調查發現，李姓業者向多名地主承租...

光復災民怨中繼屋慢 國土署：月底完工、明年1月中前可入住

為助災民重建家園，立法院會昨三讀通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算」，預算規模270億，另中繼屋曾遭災民怨...

