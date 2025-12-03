快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基北快捷公車2088每天逾8千人次，33輛全新電動巴士加入營運。圖／基隆市政府提供
基隆往返台北快捷公車2088，是基隆市民重要通勤公共運輸，每天多達8100人次搭乘，往返約有300個班次，今天起引進33輛全新城際電動巴士加入營運。

今天新車啟用典禮，大都會客運董事長李博文表示，為響應能減碳政策，並且提升運能，引進33輛城際型電動巴士，本批電巴和傳統市區電動公車最明顯的不同，多達42個乘客座位，並且配備行李箱，每天多達8100人次搭乘，往返約有300個班次，班車不但配置最新ADAS先進輔助駕駛系統，而且沒有引擎噪音及排煙，也對基隆市的環境改善大有裨益。

副市長邱佩琳指出，市府全力配合中央2030年大客車全面電動化政策，本次2088線（八斗子—市府轉運站）為首條導入電動車款的國道路線，不僅提升民眾通勤體驗，也使城際運輸兼具節能與減碳的效益。

邱佩琳說，市府將持續爭取公共運輸建設及通勤月票優惠，鼓勵市民多加利用大眾運輸工具。目前基隆市境內可使用「288 基隆通勤定期票」不限次數搭乘市公車及台鐵基隆至百福站；往返大台北地區則可使用「1200 基北北桃定期票」，府會持續優化路線服務，讓基隆的公共運輸更加完善。

市府交通處長陳耀川說，新型電動大客車具備低噪音、零排放及高續航力等特性，更配備車道偏移警示、影像監控、緊急煞停輔助等多項先進安全設備。車內也全面升級，包括 USB 充電、舒適座椅等貼心設計，一輛電動巴士每年約可減少50公噸二氧化碳排放，對改善城市空氣品質具實質貢獻。

大都會客運也展示新車型的多項操作功能，並說明後續將持續配合市府推動車輛電動化汰換計畫，逐步提升營運車隊的安全規格及環保效能。

