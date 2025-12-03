追查基隆自來水油汙染 國光客運保修廠涉重大違規遭勒令停工

基隆河八堵抽水站上月原水抽到油汙造成基隆、汐止逾15萬戶自來水用水油汙染事件，水公司、市府等相關單位今天在碇內大排旁成立前進指揮所。環境部與基隆市環保局在上游搜索，查獲盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規。該廠未設處理設施且未經許可排放廢水，且場內貯油設施未設防溢堤，依水汙法告發並令相關作業停工。

國光客運保修廠是否是上月元凶？環保人員表示，和上午市府查獲正方倉儲排放不明白色液體開罰一樣，都還待採樣送驗，尚無法證實二家是上月油汙染元凶，尚待檢驗結果才能判定。

環境部表示，基隆市謝國樑市長及市議會議長童子瑋也先後電洽部長彭啟明，分別表達請求專家及稽查，協助查處改善汙染進度。彭部長指派水保司及環境管理北區中心協作，並指派簡任技正進駐現場協助查緝汙染。

環境部說，與基隆市環保局合作，對八堵取水口高風險區域搜索，稽查人員12月1日查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規。該廠未設處理設施且未經許可排放廢水，違反水汙法第14條，且場內貯油設施未設防溢堤，違反同法第33條。由環保局當場依法告發並令相關作業停工。環境部已鎖定其他疑似汙染源蒐證中，後續將啟動環檢警平台偵辦追查汙染源，絕不寬貸。