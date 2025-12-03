快訊

遭指汙染基隆抽水站自來水 國光客運保修廠說話了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
基隆河八堵抽水站遭油汙汙染，影響基隆及新北汐止地區用水。記者游明煌／攝影
基隆河八堵抽水站遭油汙汙染，影響基隆及新北汐止地區用水。記者游明煌／攝影

基隆河八堵抽水站遭油汙汙染，影響基隆及新北汐止地區用水，環境部今指水源區內的盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規，已由環保局當場依法告發並令相關作業停工；盛星動力公司強調，公司確實有做油品回收，盡管公司尚未收到停工通知，但會盡力配合調查、釐清確切責任方。

自來水公司八堵抽水站於11月27日發現油汙染，停止抽取基隆河原水，改以新山水庫蓄水供水；暖暖及仁愛區則由西勢水庫供應，但因西勢水庫較小，只能供應3天內水，在此之前若不能解決油汙染事件，仁愛區部分高地約3.5萬戶恐面臨停水問題。

環境部今指出，與基隆市環保局合作，針對八堵取水口高風險區域搜索，稽查人員本月1日查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規，包含未設處理設施、未經許可排放廢水，違反水汙法第14條，以及場內貯油設施未設防溢堤，違反水汙法第33條，基隆環保局當場依法告發並令相關作業停工。

對此，盛星動力公司盛星動力公司執董黃明道說，目前還在釐清、確認本案，盡管環境部對外說說明本公司基隆保修廠有相關缺失，但本公司確實有進行油品回收作業，沒有場內貯油設施未設防溢堤的問題，且初步了解環保局督導的缺失在於洗車廢水的部分。

由於盛星動力公司涉及重大違規，基隆環保局當場依法告發並令相關作業停工，黃明道表示，不確定基隆保修廠是否收到通知，總公司確實尚未收到相關作業停工通知，但會盡量配合調查，並與環境部和環保局釐清確切責任方為何。

針對盛星基隆暖暖保養廠未設處理廢水設施且未經許可排放廢水，場內貯油設施未設防溢堤，違反相關法規一事，國光客運發布聲明，盛星公司即遵照基隆環保局告發勒令停工，依規定先停止洗車等相關作業，並將辦理排放廢（汙）水處理許可證或簡易排放許可證文件、廢油回收防溢堤措施等改善事宜。

國光客運表示，另有關基隆河八堵抽水站附近發生油汙事件，相關單位似已鎖定其他汙染源，刻正蒐證中，盛星公司將配合相關查證作業，釐清事實。

基隆 環保局 環境部

網傳桃園自來水異常致掉髮？市府澄清：水質監測無異常

