基隆汐止飲水汽油味找到原因了 環境部：國光客運保修廠已勒令停工

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
自來水公司八堵抽水站抽取基隆河水，因有油汙染引爆民怨，水公司調派水車供民眾取水。圖／自來水公司第1區管理處提供
自來水公司八堵抽水站抽取基隆河水，因有油汙染引爆民怨，水公司調派水車供民眾取水。圖／自來水公司第1區管理處提供

針對近日基隆河八堵抽水站附近發生油汙事件，基隆、新北汐止部分居民家中自來水更傳出汽油味。環境部與基隆市環保局合作，對八堵取水口高風險區域搜索，12月1日查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規，已由環保局當場依法告發並令相關作業停工。

環境部表示，日前與基隆市環保局合作，對八堵取水口高風險區域搜索，稽查人員於12月1日查獲水源區內盛星動力公司，也就是國光客運保修廠涉重大違規，該廠未設處理設施且未經許可排放廢水，違反「水汙法」第14條，且場內貯油設施未設防溢堤，違反同法第33條。由環保局當場依法告發並令相關作業停工。此外，環境部也已鎖定其他疑似汙染源刻正蒐證中，後續將啟動環檢警平台偵辦追查汙染源。

為避免類似事件影響供水，環境部指出，12月1日已緊急召開「強化飲用水原水水質管理」會議，會建議台水公司採行下列精進措施，包含提高例行巡查頻率，取水口常設更新攔油索及吸油棉雙重防護，維持攔汙阻絕於取水口；此外，即刻起要求操作人員每2小時原水嗅辨紀錄，以熱嗅檢測強化人為監控，盡速完成新型「水中油監測儀」布設測試，重新評估現有油膜監測儀位置以有效預警。

最後，建議台水公司評估調整取水模式，如將原水先送新山水庫再進入淨水場，以緩衝穩定水源水質。

環保局 基隆 環境部

相關新聞

基隆源遠路大排清淤將完成 市府盼早日恢復供水

基隆市府表示，針對基隆河河水遭油污事件，市府預定今天可完成源遠路大排疑遭污染的污泥清淤作業，後續將由自來水公司接手監測與...

全國9成金柑產自宜蘭 縣府「金柑地圖」帶你吃喝玩樂送好禮

宜蘭縣是金柑主要產區，全國九成以上金柑產自宜蘭員山鄉及礁溪鄉，素有「金柑故鄉」美名，縣府結合地方創生，推出「宜蘭金柑好神...

基市年終演唱會20日開唱 徐佳瑩、許富凱領軍

台灣各縣市籌辦跨年活動，基隆市政府今天宣布年終演唱會，20日晚間在國門廣場登場，由金曲歌后徐佳瑩、金曲歌王許富凱領軍，還...

基隆自來水汙染元凶仍不明 碇內大排今完成底泥清除及浮油抽取

基隆河油汙導致超過10萬戶的自來水被汙染，台水公司發現碇內一處溝渠有汙染源，但檢測並非元凶。基市工務處今天完成清淤，水公...

花蓮溪出海口「風飛砂」路都看不清 縣議員籲推動應變機制

東北季風增強後，花蓮溪出海口出現嚴重「風飛砂」現象，濃厚沙塵遮蔽溪口沿岸與周邊道路視線。縣議員建議縣府比照颱風豪雨建立預...

百年市場精彩印記 宜蘭市公所出版「踅宜蘭南北館市場」兒童繪本

宜蘭「南北館市場」啟用至超過百年，各式南北百貨及雞鴨魚肉等應有盡有，陪伴宜蘭人成長及刻畫美好的印記，市公所為此推出「來喲...

