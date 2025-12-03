基隆汐止飲水汽油味找到原因了 環境部：國光客運保修廠已勒令停工

針對近日基隆河八堵抽水站附近發生油汙事件，基隆、新北汐止部分居民家中自來水更傳出汽油味。環境部與基隆市環保局合作，對八堵取水口高風險區域搜索，12月1日查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規，已由環保局當場依法告發並令相關作業停工。

環境部表示，日前與基隆市環保局合作，對八堵取水口高風險區域搜索，稽查人員於12月1日查獲水源區內盛星動力公司，也就是國光客運保修廠涉重大違規，該廠未設處理設施且未經許可排放廢水，違反「水汙法」第14條，且場內貯油設施未設防溢堤，違反同法第33條。由環保局當場依法告發並令相關作業停工。此外，環境部也已鎖定其他疑似汙染源刻正蒐證中，後續將啟動環檢警平台偵辦追查汙染源。

為避免類似事件影響供水，環境部指出，12月1日已緊急召開「強化飲用水原水水質管理」會議，會建議台水公司採行下列精進措施，包含提高例行巡查頻率，取水口常設更新攔油索及吸油棉雙重防護，維持攔汙阻絕於取水口；此外，即刻起要求操作人員每2小時原水嗅辨紀錄，以熱嗅檢測強化人為監控，盡速完成新型「水中油監測儀」布設測試，重新評估現有油膜監測儀位置以有效預警。

最後，建議台水公司評估調整取水模式，如將原水先送新山水庫再進入淨水場，以緩衝穩定水源水質。