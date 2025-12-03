快訊

馬太鞍溪鋼便橋工程進度約5成 拚明年1月底搶通台9線

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
馬太鞍溪鋼便橋工程目前進度已達48%，若施工順利，可望在明年1月底前搶通。圖／公路局提供
馬太鞍溪鋼便橋工程目前進度已達48%，若施工順利，可望在明年1月底前搶通。圖／公路局提供

花蓮9月堰塞湖洪水沖斷台9線馬太鞍溪橋，交通部除搶通溪底涵管便道外，同步推進鋼構便橋與永久橋興建作業。公路局東區養護工程分局表示，鋼便橋工程目前進度已達48%，超前原定41％的目標，若施工順利，可望在明年1月底前搶通，恢復地方交通動線。

公路局指出，昨天晚間交通部政務次長陳彥伯前往工地慰勞施工團隊，並由公路局總工程司陳進發、東分局長林文雄陪同，送上肉粽、刈包、麵包與飲料，感謝工程人員日夜搶修。陳彥伯期許，後續鋼便橋與永久橋工程持續加速，提升用路安全。

花蓮工務段說明，在公路局東區分局與工務段協調下，施工廠商增派人力與機具投入，讓工程進度明顯領先。鋼便橋需立柱72墩，目前已完成53.5墩，僅餘高灘地1.5墩尚未施作；立柱帽梁與繫梁72墩中已完成47墩；鋼便橋覆工鈑71跨則已完成45跨，同步進行與既有路面的銜接工程。

不過，由於先前受鳳凰颱風與堰塞湖溢流影響，馬太鞍溪河床抬升、河水暴漲，導致水路多次變動，影響工程位河床上的鋼立柱工作面施工，臨時水路改道的土石堤也數度遭沖毀，在公路單位建立預警機制下，均能先行完成人員、機具安全撤離，仍影響鋼便橋鋼柱無法施工達8天。

馬太鞍溪橋鋼便橋工程施工進度超前，交通部政務次長陳彥伯（前排左六）到場關心。圖／公路局提供
馬太鞍溪橋鋼便橋工程施工進度超前，交通部政務次長陳彥伯（前排左六）到場關心。圖／公路局提供
馬太鞍溪鋼便橋工程目前進度已達48%，若施工順利，可望在明年1月底前搶通。記者王思慧／攝影
馬太鞍溪鋼便橋工程目前進度已達48%，若施工順利，可望在明年1月底前搶通。記者王思慧／攝影

馬太鞍溪 花蓮 陳彥伯

相關新聞

基隆暖暖和仁愛區高地3天後停水危機暫解 水公司：供水還可撐10天

基隆河八堵抽水站原水抽到油汙造成基隆、汐止逾15萬戶自來水用水油汙染事件，水公司停抽基隆河原水，市長謝國樑與自來水公司今...

光復災民怨中繼屋慢 國土署：月底完工、明年1月中前可入住

為助災民重建家園，立法院會昨三讀通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算」，預算規模270億，另中繼屋曾遭災民怨...

基北快捷公車2088每天逾8千人次 33輛全新電動巴士加入營運

基隆往返台北快捷公車2088，是基隆市民重要通勤公共運輸，每天多達8100人次搭乘，往返約有300個班次，今天起引進33...

馬太鞍溪鋼便橋工程進度約5成 拚明年1月底搶通台9線

花蓮9月堰塞湖洪水沖斷台9線馬太鞍溪橋，交通部除搶通溪底涵管便道外，同步推進鋼構便橋與永久橋興建作業。公路局東區養護工程...

種生薑申請0.5公頃卻整地3.5公頃 台東縣府：依法開罰不會輕放

台東卑南鄉今年10月出現大面積整地，整片山坡被削得光禿禿，讓不少民眾擔心安全。縣府農業處調查發現，李姓業者向多名地主承租...

東海岸最乾淨！小野柳遊客中心公廁奪全國特優

台東知名觀光景點小野柳不只海景迷人，連廁所也能讓人眼睛一亮！今年在環境部全國績優公廁評比中，榮獲「觀光遊憩類特優」，正式...

