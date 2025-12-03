聽新聞
0:00 / 0:00
馬太鞍溪鋼便橋工程進度約5成 拚明年1月底搶通台9線
花蓮9月堰塞湖洪水沖斷台9線馬太鞍溪橋，交通部除搶通溪底涵管便道外，同步推進鋼構便橋與永久橋興建作業。公路局東區養護工程分局表示，鋼便橋工程目前進度已達48%，超前原定41％的目標，若施工順利，可望在明年1月底前搶通，恢復地方交通動線。
公路局指出，昨天晚間交通部政務次長陳彥伯前往工地慰勞施工團隊，並由公路局總工程司陳進發、東分局長林文雄陪同，送上肉粽、刈包、麵包與飲料，感謝工程人員日夜搶修。陳彥伯期許，後續鋼便橋與永久橋工程持續加速，提升用路安全。
花蓮工務段說明，在公路局東區分局與工務段協調下，施工廠商增派人力與機具投入，讓工程進度明顯領先。鋼便橋需立柱72墩，目前已完成53.5墩，僅餘高灘地1.5墩尚未施作；立柱帽梁與繫梁72墩中已完成47墩；鋼便橋覆工鈑71跨則已完成45跨，同步進行與既有路面的銜接工程。
不過，由於先前受鳳凰颱風與堰塞湖溢流影響，馬太鞍溪河床抬升、河水暴漲，導致水路多次變動，影響工程位河床上的鋼立柱工作面施工，臨時水路改道的土石堤也數度遭沖毀，在公路單位建立預警機制下，均能先行完成人員、機具安全撤離，仍影響鋼便橋鋼柱無法施工達8天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言