馬太鞍溪鋼便橋工程進度約5成 拚明年1月底搶通台9線

花蓮9月堰塞湖洪水沖斷台9線馬太鞍溪橋，交通部除搶通溪底涵管便道外，同步推進鋼構便橋與永久橋興建作業。公路局東區養護工程分局表示，鋼便橋工程目前進度已達48%，超前原定41％的目標，若施工順利，可望在明年1月底前搶通，恢復地方交通動線。

公路局指出，昨天晚間交通部政務次長陳彥伯前往工地慰勞施工團隊，並由公路局總工程司陳進發、東分局長林文雄陪同，送上肉粽、刈包、麵包與飲料，感謝工程人員日夜搶修。陳彥伯期許，後續鋼便橋與永久橋工程持續加速，提升用路安全。

花蓮工務段說明，在公路局東區分局與工務段協調下，施工廠商增派人力與機具投入，讓工程進度明顯領先。鋼便橋需立柱72墩，目前已完成53.5墩，僅餘高灘地1.5墩尚未施作；立柱帽梁與繫梁72墩中已完成47墩；鋼便橋覆工鈑71跨則已完成45跨，同步進行與既有路面的銜接工程。