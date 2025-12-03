快訊

種生薑申請0.5公頃卻整地3.5公頃 台東縣府：依法開罰不會輕放

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
業者向多名地主承租土地要種生薑，原先核定的0.5公頃，實際施工面積卻擴大到3.5公頃，疑似想用「分批送件」避開必須提水保計畫書的規定。圖／台東縣政府提供
業者向多名地主承租土地要種生薑，原先核定的0.5公頃，實際施工面積卻擴大到3.5公頃，疑似想用「分批送件」避開必須提水保計畫書的規定。圖／台東縣政府提供

台東卑南鄉今年10月出現大面積整地，整片山坡被削得光禿禿，讓不少民眾擔心安全。縣府農業處調查發現，李姓業者向多名地主承租土地要種生薑，雖然遞了2件「簡易水保申報書」，但其中1件還沒核定就動工，甚至原先核定的0.5公頃，實際施工面積卻擴大到3.5公頃，疑似想用「分批送件」避開必須提水保計畫書的規定。

農業處表示，山坡地開發最重要的就是依法申請、照規矩來。未來處理這類案件會先以輔導為主，但如果勸不聽、硬要偷跑，後面就會依法開罰、停工處理，絕對不會放任山坡地被亂挖，讓公共安全冒風險。

農業處說，所有山坡地整坡的案件，縣府都有免費的「水土保持技術服務團」可以幫忙，包括法規怎麼看、要準備什麼資料、施作怎麼比較安全等，都可以一次說清楚，協助業者少走冤枉路。但如果有人明知故犯，用不同地主、不同時間切割送件卻同步施工，縣府就會依法處理，不會輕放。

另外，農業部今年9月已修法，把簡易水保申報的「農業整坡」上限從2公頃縮成1公頃。為配合新規定，也避免有人鑽漏洞，縣府將依第17條啟動「毗鄰地合併審查」，也就是會把整個區域一起看，包括挖填土量、排水怎麼走、邊坡穩不穩、土砂量是否合理等，必要時還會要求設置綠帶、分期施工，從源頭把關。

縣府補充，現在的水保案件不只是看書面，還會配合施工查核、無人機空拍，第一時間掌握現場狀況。如果查到未經許可施工或偷改內容，將依水土保持法開罰6萬到30萬元，還可能被命令停工、限期改善；情節嚴重者甚至會沒入機具，若導致水土流失或危及安全，也會移送司法偵辦。

台東卑南鄉今年10月出現大面積整地，整片山坡被削得光禿禿，讓不少民眾擔心安全。圖／台東縣政府提供
台東卑南鄉今年10月出現大面積整地，整片山坡被削得光禿禿，讓不少民眾擔心安全。圖／台東縣政府提供

