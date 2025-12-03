快訊

基隆暖暖和仁愛區高地3天後停水危機暫解 水公司：供水還可撐10天

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
碇內大排的汙泥，今天調派挖土機到現場開挖河中土泥。記者游明煌／攝影
碇內大排的汙泥，今天調派挖土機到現場開挖河中土泥。記者游明煌／攝影

基隆河八堵抽水站原水抽到油汙造成基隆、汐止逾15萬戶自來水用水油汙染事件，水公司停抽基隆河原水，市長謝國樑與自來水公司今在碇內成立前進指揮所，開挖碇內大排汙泥，預計2天內清完。水公司表示暖暖和仁愛區高地3天後停水危機暫解，經調度還可維持10天供水。

市府今天上午實勘開挖碇內大排底泥並採樣送驗，市長謝國樑率隊查獲上游正方倉儲排放油汙，但初判和11月27日的自來水油汙染沒有直接關係，但因仍汙染基隆河將開罰。

基隆市府工務處長簡翊哲表示，碇內大排的汙泥，今天調派挖土機到現場開挖河中土泥，目標是希望1到2天內連夜趕工，將40公尺長、1公尺深的碇內大排的汙染排除，回復到比較乾淨的環境情況。

自來水公司總經理李丁來說，碇內大排清除土泥後，水公司會從基隆河上游沿線採樣檢測、汙染物辨識等，如果水質都沒問題就會通報市府，市府核可後，就可恢復基隆河抽水，最快2天。

目前因西勢水庫供應暖暖和仁愛區高地供水，3天後恐有停水危機，李丁來表示，目前暖暖淨水場1天出水4.3萬噸，水源來自西勢水庫，還有18.5萬噸存量的水，每天監測海天進水1.7萬噸，再調度其他淨水場的水支援，還可維持10天供水，不是3天。

立委林沛祥說，水公司要盡全力保證未來供水的質和量，讓基隆人有安全且足夠的飲用水，未來要把共水的量補助，不只是市政府努力，中央也要介入協助處理。

碇內大排的汙泥，今天調派挖土機到現場開挖河中土泥。記者游明煌／攝影
碇內大排的汙泥，今天調派挖土機到現場開挖河中土泥。記者游明煌／攝影

