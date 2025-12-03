光復災民怨中繼屋慢 國土署：月底完工、明年1月中前可入住

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪水溢流釀災，內政部國土管理署今說，在排除門牌錯誤後，調查67戶共41戶有中繼屋需求、13戶為65歲以上長者，工程將在月底完工，明年1月中旬前讓民眾入住。圖／聯合報系資料照
花蓮馬太鞍溪水溢流釀災，內政部國土管理署今說，在排除門牌錯誤後，調查67戶共41戶有中繼屋需求、13戶為65歲以上長者，工程將在月底完工，明年1月中旬前讓民眾入住。圖／聯合報系資料照

為助災民重建家園，立法院會昨三讀通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算」，預算規模270億，另中繼屋曾遭災民怨動作慢。內政部國土管理署說，調查67戶共41戶有中繼屋需求、13戶為65歲以上長者，工程將在月底完工，預計明年1月中旬前讓民眾入住。

國土署表示，為快速提供花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重災戶的中繼安置，並提供適當的安置住所，災後第一時間啟動需訪查與工程規畫，10月23日就受災嚴重的89戶進行「中繼屋規劃及協助中長期住宅協助措施」說明會，且在排除門牌錯誤後，共調查67戶，其中41戶有中繼屋需求、13戶全為65歲以上長者身分，所有工程將在月底全數完工，預計明年1月中旬前讓民眾入住。

有關災民北上陳情中繼屋「10戶共用1廚房」部分，國土署表示，規畫初期即訪查受災戶生活需求，考量整體居住安全及使用性，規畫可一同用膳的共享空間，集中設置18坪的廚房，包括9組流理台、18口IH電磁爐，特別不採用明火設施，以降低火災發生風險。未來入住啟用後，相關廚房設備也能再依照實際需求再擴充，「空間絕對充足。」

國土署指出，第一階段中繼屋優先針對89戶重災戶，申請條件未限制原住民族身分，是以房屋所有權人且有修繕或重建需求者為對象，後續也將持續針對89戶重災戶以外民眾，符合自有建物受損嚴重需重建者訪查。另除針對中繼屋需求，也提供社福單位訪視輔導依親、申請租金補貼、轉借長照或社會救助等服務。目前為止，馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶住宅補貼已受理194件，合格件數92件，並陸續撥款至申請人指定帳戶。

國土署表示，中繼屋是為協助受災民眾於家園復健期間能有安全、安穩且符合基本居住條件的中繼住所，目前興建中的2處基地，皆考量居民生活起居及日常作息需求，並以無環境敏感的安全區域為優先，以利受災民眾就近進行住宅修復重建工作。

