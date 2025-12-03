抽檢合格率未達標準 太麻里鄉尚未核發風災救助金

快訊

中央社／ 台東縣3日電

8月颱風楊柳重創台東農業，農業部核定全品項補助，台東災害救助金目前僅剩太麻里鄉未核發。台東縣政府表示，因2次抽檢鄉公所送的資料合格率未達門檻，今日將再補送資料。

颱風楊柳重創台東農業，列為全品項補助，颱風過後1個月，鄉鎮市的災害救助金陸續核發給農民，但太麻里鄉至今未核發，日前包括國民黨籍縣議員翁麗吟等議員表達關切。

台東縣政府農業處農務科長廖炯傑今天接受中央社記者訪問表示，縣政府始終秉持「守護農民權益」原則辦理，這次農業天然災害救助金撥付期程之延宕，主要是受到鄉公所報送的勘災資料正確率，未達中央法規標準影響所導致。

他表示，依據農業部「農業天然災害救助辦法」規定，救助金核發必須恪遵農業天然災害救助程序，以確保國家公帑用在真正受災的農民身上，而依規定，基層公所報送資料之抽查合格率須達90%始得全數過關。

廖炯傑表示，8月間颱風楊柳過後1個月，即陸續勘查通過、領取救助金；然而有鄉鎮的農業災損案件審查第1次抽查合格率僅6成，第2次抽查合格率雖提升至7成餘，但仍未達中央規定的90%門檻，造成農業部無法全額撥付公所所申請的救助金額度，僅能按抽查合格的比率交付給公所發放，農業處今天將會資料不足處補足再送件，如沒問題就會核發。

農業處表示，行政機關必須依法行政，因前端農民申報的資料正確率不足，而審查人員也沒有嚴格稽核，導致合格率部分未達法定合格率以上，再衍生出必須重複審查等行政程序往返，實非農民之福。

農民 災害 台東

