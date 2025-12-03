基隆河再現油污！台水全面停止取水並調度 估可維持10日供水
台水與基隆市政府2日晚間巡察時發現基隆河仍出現油汙，台水公司3日表示，已全面停止取用河水。暖暖淨水場目前由西勢水庫全量供水。但台水公司將設法由新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，評估可維持10日供水。
台水表示，已全面停止取用河水並加強沿線巡查，目前現場仍可見油花殘留，顯示污染尚未完全排除。台水公司強調，將持續加強監測與應變，全力確保民眾供水安全與穩定。
台水表示，對於疑似污染點位進行清理作業，基隆市政府今日進場施作，有助於確保本公司取水安全；而有關污染溯源及責任認定，仍應由水污染防治主管機關依法辦理。
台水說明，暖暖淨水場目前由西勢水庫全量供水。但台水公司將設法由新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，經評估整體調度支援後，現階段尚可維持約10日供水，暫無影響供水之情形。
