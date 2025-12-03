快訊

東海岸最乾淨！小野柳遊客中心公廁奪全國特優

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
小野柳廁所乾淨又明亮，遊客感覺像5星級。記者尤聰光／攝影
台東知名觀光景點小野柳不只海景迷人，連廁所也能讓人眼睛一亮！今年在環境部全國績優公廁評比中，榮獲「觀光遊憩類特優」，正式成為東海岸乾淨舒適如廁的代表。

小野柳遊客中心表示，這次評比透過專家實地考察與網路票選，選出全台最亮眼的公廁與清潔單位，拿下特優殊榮是大家努力的肯定；希望遊客如廁都用得開心，受到每一個細節的貼心。

小野柳公廁能成為「東海岸最乾淨的廁所」，除打造鮮豔明亮空間，搭配綠美化景觀，呼應海岸觀光氣息。廁所內也有感應設備、緊急求救系統，還設置髒亂通報機制，整體維護細緻到位。

「廁所乾淨又明亮，感覺像5星級！」台北遊客陳小姐對公廁讚不絕口說，廁所乾淨又明亮，上完超舒服，幾乎聞不到異味。另遊客林先生也說，「設計好、整潔，還有通報機制用起來很安心」。

環保局表示，小野柳公廁的成功，不只是乾淨整潔，更在於人性化管理與細心維護。從明亮色彩、舒適設備到即時通報，每一個細節都讓遊客感受旅遊體驗中不可或缺的亮點。

「我常跟自己說，這間廁所代表台東的臉面。」清潔婦分享，她每天固定每半小時巡一次廁所，不分風雨、假日或人潮洶湧的時段，只要看到水漬、紙屑或稍微髒亂，就立刻處理。

另有清潔工說，得知公廁拿下特優那一刻，心裡真的很激動，覺得所有流汗的時間都值得了。

全國績優公評比透過專家實地考察與網路票選，選出全台最亮眼的公廁與清潔單位，小野柳公廁拿下特優殊榮獲高度肯定。記者尤聰光／攝影
清潔人員每半小時巡一次廁所，不分風雨、假日或人潮洶湧的時段，只要看到水漬、紙屑或稍微髒亂，就立刻處理。記者尤聰光／攝影
小野柳公廁能成為「東海岸最乾淨的廁所」，除打造鮮豔明亮空間，整體維護細緻到位才是關鍵。記者尤聰光／攝影
廁所內搭配綠美化景觀，每個角落都經過擦拭，一塵不染。記者尤聰光／攝影
廁所內也有感應設備、緊急求救系統，還設置髒亂通報機制，整體維護細緻到位。記者尤聰光／攝影
台東知名觀光景點小野柳不只海景迷人，連廁所也能讓人眼睛一亮！今年在環境部全國績優公廁評比中，榮獲「觀光遊憩類特優」。記者尤聰光／攝影
廁所 小野 公廁

