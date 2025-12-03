聽新聞
死亡車禍後封閉分隔島 礁溪議員林聰池邀會勘：農曆年前設3色號誌
宜蘭礁溪路3段近年來大小車禍不斷，今年9月因機車騎士疑似要迴轉切換至內車道，不慎遭後方貨車追撞，釀成死亡意外。事故發生後，公路交通單位採用紐澤西護欄封閉分隔島缺口，造成民眾反彈，縣議員林聰池邀集相關單位會勘達成共識，決定在農曆年前增設三色號誌燈。
經統計，礁溪路3段在最近兩年內已經發生至少10起車禍。縣議員林聰池表示，他接獲許多居民與鄉民代表陳情指稱該路段長度比較長，且分隔島一側有許多住家、加油站和便利商店等，民眾確實有迴轉需求，封閉分隔島缺口治標不治本，終非解決之道，反而造成居民交通出入不便。
縣議員林聰池說，該路段每天都有大量用路人需要迴轉進出，強制封閉只會讓民眾繞更遠的路，反而可能增加其他路段的風險，他認為設置三色號誌才是兼顧安全與便利的做法，讓用路人可以安全轉彎，用路人行車依循號誌會更有秩序。
林聰池邀集縣府交通處、東區養護工程分局、礁溪鄉公所、礁溪鄉民代表、三民村長及地方居民等單位會勘，評估設施改善方案。縣政府交通處表示，此路段確實適合設置三色號誌以提升用路安全；東區養護工程分局也說，願意協助增設號誌，避免憾事再次發生。工程費用將由東區養護工程分局負擔、縣政府交通處委管，預計農曆過年前完成設置。
