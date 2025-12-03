花蓮第4家合法露營場 壽豐「山度空間」通過審查

花蓮縣推動露營場制度化管理再向前邁進，縣府觀光處宣布，位於壽豐鄉山嶺段292地號的「山度空間露營場」，已正式完成所有審查程序，成為全縣第4家核准的合法露營場，也是花蓮第一個由既有營運者順利轉型，完整走完合法化流程的示範案例。

觀光處表示，「山度空間露營場」能在眾多既有業者中率先取得合法資格，主要來自於業者積極改善設施、強化安全管理並全程配合行政流程。為肯定其努力，縣府由觀光產業科長鄭立渝代表到場頒發合法露營場標識牌，象徵此場地已具備正式營運資格，是縣府認證的露營場域。

縣府說明，合法化過程相當縝密，從農業處、地政處、建設處、原住民行政處到觀光處，再到消防局、環保局等多個單位聯合會勘與審查。業者在縣府專責輔導管道協助下，依規定補強水土保持、露營設施配置、安全動線等項目，逐步完成所有要件。

「山度空間露營場」位置得天獨厚，座落於壽豐鄉山海交會的自然環境中，鄰近多個旅遊景點及自然步道，可與壽豐地區的觀光行程互相串聯，提供旅客更豐富、更多層次的旅遊體驗。合法化後，露營場在設施安全、環境維護與營運品質方面將更有保障，對露營愛好者是一大福音。

觀光處也提到，自中央於2022年7月修法後，非都市土地在低度開發前提下可申設露營設施，帶動不少既有營運者希望導入合法程序。為讓轉型更順利，縣府設置單一窗口與諮詢專線，今年也舉辦多場說明會，協助業者掌握流程、文件需求與申請方向。

縣府提醒，有意申設露營場的民眾需依規進行兩階段程序，第一階段是土地使用許可審查，通過後依計畫建置設施，並取得水土保持完工證明、建築物使用執照等文件；接著才能提出第二階段露營場設置登記，完成後即取得正式合法資格。