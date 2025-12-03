自來水油汙染籲中央整合 林沛祥：基隆人天每天都焦慮水還能用多久？

基隆河八堵抽水站原水造成基隆、汐止逾15萬戶自來水用水油汙染事件，經多日追查，昨晚水公司、市府等相關單位查獲疑似汙染源頭，實勘碇內地區源遠路102巷一處溝渠油汙，今在碇內設前進指揮所。立委林沛祥籲中央出面整合、調度。他說，基隆人這幾天每天都在焦慮，到底水還用多久？飲水、煮飯、洗澡會不會在兩天後全部受到影響？

林沛祥說，基隆河自11月27日爆發油污染事件，到昨天已經第6天了，汙染源持續存在，造成基隆市自來水全面受到影響，這不是一件小事，而是攸關市民健康與安全的重大公共危機，目前，自來水公司已經無法取用基隆河水，只能依靠新山水庫供應全市用水。

林沛祥表示，然而新山水庫的蓄水量有限，照現況推估，最多只能再撐一個月，更令人擔心的是，暖暖區與仁愛區的高地供水區域，最可能在三天後開始出現停水狀況，這對居民來說不是預告，而是迫在眉睫的現實。

林沛祥向中央呼籲，現在已經不是基隆市政府獨立可以解決問題，請經濟部、環境部、第十河川局與台灣自來水公司，必須立即與基隆市政府組成「跨部會聯合專案小組」，全面盤點汙染狀況、水源調度、備援系統、緊急送水方案，並提出明確的短期與中長期因應措施。市民需要的是資訊透明、快速反應與跨機關的整合能力，而不是互相切割責任。

他說，汙染已經5天沒有解決，這代表目前的處理方式明顯不足，中央若再只停留在「指導」、「了解」的層級，而沒有主動整合與協調，那基隆市民將在最短時間內面臨停水之苦。中央與地方必須全面合作，立刻啟動聯合專案小組，並用最快的速度處理汙染、保障供水、安定民心，這不只是基隆的危機，也是中央責任所在。