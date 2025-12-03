找到了！基隆、汐止逾15萬自來水油汙染…源遠路溝渠疑源頭今清除

基隆河八堵抽水站原水造成基隆、汐止逾15萬戶自來水用水油汙染事件，經多日追查，昨晚水公司、市府等相關單位查獲疑似汙染源頭，實勘碇內地區源遠路102巷一處溝渠油汙，今在碇內設前進指揮所，啟動汙染清除與跨區聯合應變。目前從基隆河觀察到的疑似汙染物呈油狀乳化白化外觀，仍持續存在，尚未完全消散。

基隆市長謝國樑昨晚前往碇內地區實勘疑似汙染源頭，隨後與立委林沛祥及台灣自來水公司共同召開記者會，說明最新水情與供水風險。由於台水在11月27日汙染事件後停止抽取基隆河原水，改以西勢水庫供應，導致暖暖及仁愛區部分高地約3萬5000戶，恐在約3天後面臨停水。為降低大型停水風險，水公司將啟動汙染清除作業，市府今天上午進駐碇內成立前進指揮所，全力投入應變。

自來水第一區處處長張子中說，目前從基隆河觀察到的疑似渣染物呈油狀、乳化白化外觀，仍持續存在，尚未完全消散。相關單位雖已清查沿線環境並採樣，但仍無法確定游染源頭與排放方式。由於汙染尚未改善，取水仍無法恢復。

台水昨晚已委託專業廠商清理源遠路102巷溝渠的疑似汙染物，希望能在一天半內完成清除及水質檢測，如檢測合格即可恢復取水、降低西勢水庫供水壓力。

謝國樑表示，面對供水壓力升高，市府已將此事件視為重大災難，啟動多項緊怨措施，今天上午10時於碇內福安宮前成立前進指揮所，統籌汙染清除、水情調度及供水應變；基隆河主線屬水利署主管，市府已請求中央全力支援，新北市也將派兩位局長協助上游汙染源追查；環境部長彭啓同意今天派遣專家協助清理與檢測，並建請經濟部水利署共同介入處理。

立法委員林沛祥說，現在已經不是基隆市政府獨立可以解決問題，請經濟部、環境部、第十河川局與台灣自來水公司，必須立即與基隆市政府組成「跨部會聯合專案小組」，全面盤點汙染狀況、水源調度、備援系統、緊急送水方案，並提出明確的短期與中長期因應措施。

林沛祥表示，基隆市民這幾天每天都在焦慮，到底水還用多久？飲水、煮飯、洗澡會不會在兩天後全部受到影響？中央與地方必須全面合作，立刻啟動聯合專案小組，並用最快的速度處理汙染、保障供水、安定民心，「這不只是基隆的危機，也是中央責任所在。」