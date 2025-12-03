聽新聞
花蓮通過景觀區自治條例 慕谷慕魚可由部落管理

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮慕谷慕魚將可在部落主導下經營管理與收費。本報資料照片
花蓮慕谷慕魚將可在部落主導下經營管理與收費。本報資料照片

花蓮縣政府提案的「花蓮縣自然人文生態景觀區經營管理自治條例」前天由縣議會審查通過，未來經中央核定畫設的景觀區，可由公所或地方立案的部落組織提出管理計畫，包括尚未開放的慕谷慕魚等景點，可在部落主導下經營管理與收費。

目前如嘉義縣阿里山鄉山美村鄒族「達娜伊谷」生態公園，有「忘憂谷」之稱， 園區以清澈的溪水和復育的鯝魚（苦花）聞名，並結合鄒族文化體驗，包括歌舞表演、部落市集和傳統手藝等，由在地的社區發展協會經營管理並收費。

花蓮秀林鄉木瓜溪上游清水溪生態廊道俗稱「慕谷慕魚」，9年多前因颱風受創，封閉迄今。隨著自治條例通過，銅門部落族人感到振奮。部落會議主席葉順清表示，畫定區要等20多名地主簽名，會租用原住民保留地申請景觀區，將開會討論採收費步行方式進入，希望未來有遊客後，不但能創造就業機會，甚至有盈餘可照顧部落老人家。

銅門村長葉清賢說，銅門部落討論後，細項要由部落會議表決，計畫書擬定後再送縣府核定；部落成立合作社，整體工作完成約8成。秀林鄉長王玫瑰說，有自治條例法源，能更快協助部落推動畫定景觀區，依柏合部落很早就同意畫設，銅門部落也決議設立，可能明年才有望開放。

縣府觀光處長余明勲表示，已安排部落跨縣市參訪，學習管理經驗。自治條例是保障部落自主權的重要法律基礎，使文化傳統領域獲得更妥善的保護，創造更多部落青年在地就業與創業機會。景觀區經中央核定後，公所或立案的部落團體可提出經營管理計畫，並可收取及運用觀光保育費、規畫導覽活動、培訓導覽人員等，讓管理更健全。

花蓮通過景觀區自治條例 慕谷慕魚可由部落管理

花蓮縣政府提案的「花蓮縣自然人文生態景觀區經營管理自治條例」前天由縣議會審查通過，未來經中央核定畫設的景觀區，可由公所或...

