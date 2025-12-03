聽新聞
花蓮中繼屋10戶共用1廚房 災民北上陳情

聯合報／ 記者王思慧黃婉婷唐筱恬蕭雅娟／連線報導
馬太鞍溪堰塞湖災情至今逾2個月，重災區佛祖街自救會成員昨再北上行政院陳情。記者黃婉婷／攝影
馬太鞍溪堰塞湖災情至今逾2個月，重災區佛祖街自救會成員昨再北上行政院陳情。記者黃婉婷／攝影

立法院昨一毛未刪通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，花蓮縣府感謝朝野立委支持，請中央盡速訂定、公布補助基準。光復鄉災民昨向行政院抗議中繼屋和堤防問題，行政院承諾3周內赴花蓮開說明會。

花蓮馬太鞍災民到行政院陳情，高喊「中繼安置不是臨時收容，災民是國民不是流浪狗。」他們哽咽表達訴求，並遞交上千戶災民陳情書，盼房屋補償金建立分級補償制度，並重視堤防重建。佛祖街自救會成員陳雅琳說，中繼屋10戶共用1個廚房，住戶權益受損。

行政院交通環境資源處參議楊智閎允諾3周內將到災區開說明會，中央協調會報也會長駐在光復車站前與災民面對面溝通，相關規定、政策推動也將上網公告，將來協調會報會邀請當地代表參與，有意見立刻反應。

立院10月31日通過「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，行政院11月13日提出特別預算案，經費上限300億元，本次先編列270億元，另30億元視需求追加。

花蓮縣府表示，立院特別條例編列內容涵蓋農業復原、電力系統強化、水利與道路修復、公共建設、住宅重建及社會復原等11項工作，也通過增加包含增加車輛補助、農業、醫護人力、部落重建需要、清淤、長照等各面向經費，明定須保障原住民基本權益。

目前申請項目由縣府代收件再轉送中央，縣府建請中央各部會盡速訂定並公布補助基準與申請方式，也盼駐點服務，並至地方召開說明會。

