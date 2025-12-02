基隆、汐止逾10萬用戶不敢用自來水 溝渠的油狀乳化物疑是禍首

基隆和新北市汐止超過10萬戶，因為基隆河有油汙，不敢使用自來水，生活大受影響。水公司今在碇內一處溝渠發現呈油狀、乳化白化外觀的汙染物，可能是汙染源，明起清除，若經確認基隆河因此不再有汙染物才能取水，化解緊接而來的停水危機。

台灣自來水公司第1區管理處設在八堵抽水站的油膜偵測器，未能偵測出水中有油汙，11月27日取用河水做為原水，導致新山淨水場供應基隆5個行政區，加上新北市汐止區超過10萬用戶，發現自來水有異汽油味，不敢使用，民怨沸騰。

水公司從八堵抽水站往上游清查，日前在碇內抽水站附近的基隆河面發現油汙，再從排出油汙的溝渠一路巡查，今天才在源遠路102巷溝渠發現油狀、乳化物，懷疑是基隆河的汙染物，但不知來源。

基隆市長謝國樑今晚與台水第1區管理處長張子中等人，前往現場勘查疑似汙染源頭後，兩人晚間9時再與立委林沛祥，一起對外說明供水危機和應變方案。

基隆河被汙染後，持續檢測汙染物一直存在，因無法確定汙染源頭與排放方式，事發後未再抽取基隆河水做為原水，改以新山水庫、西勢水庫做為水源。

新山水庫蓄水量還可供應1個多月，西勢水庫屬小型攔河堰水庫，蓄水量僅約35萬噸，依當前原水量推算，僅能再支撐約3天民生用水。

台水表示，如果3天內不能排除汙染，抽取基隆河水使用，目前以西勢水庫為自來水水源的基隆暖暖區、仁愛區南榮新村等高地約3萬5000戶，恐在3天後面臨停水。為降低停水風險，水公司將啟動汙染清除作業，市府明天也將在碇內福安宮成立前進指揮所，全力應變。

張子中說，台水將盡力透過區域調度，爭取暖暖區和仁愛區高地供水時間，但供水管線複雜，難度極高。若汙染無法迅速改善，提醒兩區受影響居民提前做好儲水準備。

謝國樑表示，面對供水壓力升高，市府已視為重大災難並啟動5項緊急措施：

1.成立前進指揮所：明天上午10時在碇內福安宮前成立，統籌汙染清除、水情調度及供水應變。

2.跨縣市及中央協助：基隆河主線屬水利署主管，市府已請求中央全力支援，新北市也將派兩位局長協助上游汙染源追查。

3.專家投入：環境部長彭啓明同意派遣專家協助清理與檢測，並建請經濟部水利署共同介入。

4.汙染清除作業：台水已委託專業廠商清理源遠路102巷溝渠的疑似汙染物，希望能在一天半內完成清除及水質檢測，如檢測合格即可恢復取水，降低西勢水庫供水壓力。

5.司法調查：案件已由基隆地檢署指揮偵辦，警察局將持續配合調查。