基隆攝影暨影片創作今起文化中心展出 「金獎」展夜景生命力

基隆市政府今年以「路」為主題，邀請創作者透過鏡頭捕捉城市街道、山徑小徑及人生旅途的多元風景，用影像呈現基隆獨特的城市印記，攝影暨影片創作比賽獲獎作品今起在文化中心展出。攝影組「金獎」作品以獨到的夜間視角呈現基隆的城市光影，捕捉基隆夜景的生命力。

基隆市政府綜合發展處長陳瑋表示，今年以「路」為主題，邀請創作者透過鏡頭捕捉城市街道、山徑小徑及人生旅途的多元風景，用影像書寫屬於自己的故事，呈現基隆獨特的城市印記。透過比賽的舉辦，市府希望提升「媒體近用」的可及性，鼓勵更多市民以影像參與公共討論，培養觀看城市的能力，並用自己的方式記錄基隆。

得獎作品今公布頒獎，攝影組「金獎」作品以獨到的夜間視角呈現基隆的城市光影，將人潮的流動比擬為水勢奔湧，夜市招牌與旗幟在鏡頭下宛如船隻匯聚港灣，意象鮮明而富張力。作品以流暢的節奏與細膩觀察，捕捉基隆夜景的生命力。

影片組「最佳影片」則以基隆巷弄與濱海街道為主要舞台，展現導演對城市節奏與人文氛圍的敏銳體察。作品以「邂逅」為主題，透過街道空間的層次運用與光影轉場，讓基隆成為情感流動的介質，整體畫面兼具詩意與敘事性。影片節奏掌握精準，構圖細緻，聲音設計更為情感鋪陳增添深度，呈現含蓄且深刻的浪漫氣質，被評審讚為成功以城市為舞台，傳達偶然相遇美感的優秀作品。