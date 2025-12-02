基隆攝影暨影片創作今起文化中心展出 「金獎」展夜景生命力

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
鏡頭寫基隆故事，基隆攝影暨影片創作獲獎作品今起文化中心展出。記者游明煌／翻攝
鏡頭寫基隆故事，基隆攝影暨影片創作獲獎作品今起文化中心展出。記者游明煌／翻攝

基隆市政府今年以「路」為主題，邀請創作者透過鏡頭捕捉城市街道、山徑小徑及人生旅途的多元風景，用影像呈現基隆獨特的城市印記，攝影暨影片創作比賽獲獎作品今起在文化中心展出。攝影組「金獎」作品以獨到的夜間視角呈現基隆的城市光影，捕捉基隆夜景的生命力。

基隆市政府綜合發展處長陳瑋表示，今年以「路」為主題，邀請創作者透過鏡頭捕捉城市街道、山徑小徑及人生旅途的多元風景，用影像書寫屬於自己的故事，呈現基隆獨特的城市印記。透過比賽的舉辦，市府希望提升「媒體近用」的可及性，鼓勵更多市民以影像參與公共討論，培養觀看城市的能力，並用自己的方式記錄基隆。

得獎作品今公布頒獎，攝影組「金獎」作品以獨到的夜間視角呈現基隆的城市光影，將人潮的流動比擬為水勢奔湧，夜市招牌與旗幟在鏡頭下宛如船隻匯聚港灣，意象鮮明而富張力。作品以流暢的節奏與細膩觀察，捕捉基隆夜景的生命力。

影片組「最佳影片」則以基隆巷弄與濱海街道為主要舞台，展現導演對城市節奏與人文氛圍的敏銳體察。作品以「邂逅」為主題，透過街道空間的層次運用與光影轉場，讓基隆成為情感流動的介質，整體畫面兼具詩意與敘事性。影片節奏掌握精準，構圖細緻，聲音設計更為情感鋪陳增添深度，呈現含蓄且深刻的浪漫氣質，被評審讚為成功以城市為舞台，傳達偶然相遇美感的優秀作品。

比賽影片組評審老師邀請專家學者史祖德、馬立群、洪馬克、王亞維、中嘉寬頻吉隆總經理李宇屏共同評選；攝影組評審老師邀請專家學者張國治、蔡士瑋、鄧博仁、陳建宏、中嘉寬頻吉隆總經理李宇屏共同評選。獲選的優秀作品，今天起至12月17日在基隆市文化中心1樓展出。另獲獎作品於基隆公用頻道CH3及「魅力基隆」YouTube頻道播映。

鏡頭寫基隆故事，基隆攝影暨影片創作獲獎作品今起文化中心展出。記者游明煌／翻攝
鏡頭寫基隆故事，基隆攝影暨影片創作獲獎作品今起文化中心展出。記者游明煌／翻攝
鏡頭寫基隆故事，基隆攝影暨影片創作獲獎作品今起文化中心展出。記者游明煌／翻攝
鏡頭寫基隆故事，基隆攝影暨影片創作獲獎作品今起文化中心展出。記者游明煌／翻攝
鏡頭寫基隆故事，基隆攝影暨影片創作獲獎作品今起文化中心展出。記者游明煌／翻攝
鏡頭寫基隆故事，基隆攝影暨影片創作獲獎作品今起文化中心展出。記者游明煌／翻攝
鏡頭寫基隆故事，基隆攝影暨影片創作獲獎作品今起文化中心展出。記者游明煌／翻攝
鏡頭寫基隆故事，基隆攝影暨影片創作獲獎作品今起文化中心展出。記者游明煌／翻攝

基隆 攝影

延伸閱讀

「全國處罰最高的縣市」亂丟垃圾開罰4800元 謝國樑：我覺得沒錯

明起降溫下探13度！3地區防大雨 中部以北3500公尺高山有望降雪

基市再編2500萬挺SBL基隆黑鳶籃球隊 謝國樑：有連結才能要求回饋

基隆-石垣島渡輪12月底開航 首航促銷票價最高下殺2000元

相關新聞

基隆、汐止逾10萬用戶不敢用自來水 溝渠的油狀乳化物疑是禍首

基隆和新北市汐止超過10萬戶，因為基隆河有油汙，不敢使用自來水，生活大受影響。水公司今在碇內一處溝渠發現呈油狀、乳化白化...

基隆攝影暨影片創作今起文化中心展出 「金獎」展夜景生命力

基隆市政府今年以「路」為主題，邀請創作者透過鏡頭捕捉城市街道、山徑小徑及人生旅途的多元風景，用影像呈現基隆獨特的城市印記...

明設前進指揮所找基隆河油汙來源 若3天不解決「3萬5000戶恐停水」

台水公司今在碇內地區發現基隆河油汙可能汙染源，如果不能在3天內解決，重新取川流水，以西勢水庫為水源的暖暖區、仁愛區高地3...

「全國處罰最高的縣市」亂丟垃圾開罰4800元 謝國樑：我覺得沒錯

基市議會今天審查取締亂丟垃圾相關預算，有議員質疑適法性。基隆市長謝國樑說，他要釋放強烈訊息，就是基隆要成為台灣最乾淨城市...

基議會討論水汙染 議長童子瑋提3點裁示：希望市府加緊腳步

基隆市議會定期會今天是最後一天議程，議員提臨時動案討論自來水汙染案。議長童子瑋在討論過後提出3點裁示，希望市府加緊腳步，...

基市宣布自來水汙染補助方案 第1階段補助購水、就醫及洗水塔

基隆市政府今天傍晚公布自來水汙染事件補助方案，7萬多受災戶在11月27日至12月1日，因汙染事件購買包裝水、就醫，以及事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。