快訊

全聯鯛魚排藥檢超標急下架 第三方單位檢驗結果大逆轉

陸配被註銷台灣戶籍…錢麗今晚辦理離職 華碩官方回應了

國防預算遭封殺…賴總統：在野黨準備走另一條路 未來恐成愛國者治台

明設前進指揮所找基隆河油汙來源 若3天不解決「3萬5000戶恐停水」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆自來水遭油汙染，市民打開家中水龍頭發現有油汙味。聯合報系資料照
基隆自來水遭油汙染，市民打開家中水龍頭發現有油汙味。聯合報系資料照

台水公司今在碇內地區發現基隆河油汙可能汙染源，如果不能在3天內解決，重新取川流水，以西勢水庫為水源的暖暖區、仁愛區高地3萬5000戶，將在3天後停水。市長謝國樑今晚說，明天會在暖暖成立前進指揮所，中央、地方聯手解決問題。

台水第1區管理處設在八堵抽水站的油膜偵測器，未能偵測出水中有油汙，取用河水做為自來水原水，導致新山淨水場供水的基隆市5個行政區、新北市汐止區超過10萬戶自來水有異味，民怨沸騰。

水公司至今未能找出汙染源，且發現河中仍有汙染物，事發至今未抽取基隆河水，只能靠新山水庫、·西勢水庫做為水源。第1區管理處長張子中今晚說，新山水庫蓄水量還可供應1個多月，但西勢水庫只能再供水3天。

謝國樑今天傍晚接獲水公司通知，在暖暖區源遠路102巷一處溝渠發現疑似汙染源，雙方前往查看共商對策。謝說，明天將在碇內福安宮設立前進指揮所，與環境部、水利署和台水和新北市政府，合力解決問題。

水公司說，西勢水庫的供水範圍是暖暖區和仁愛區高地用戶，約3萬5000戶，如果不能在3天內去除基隆河汙染源，重新取水，這個範圍用戶就可能停水。另外，台水也也透過水網調度，減緩西勢水庫供水壓力，延長延水時間。

台水公司今在碇內地區發現基隆河油汙可能汙染源，第1區管理處基隆市長謝國樑（左三）今晚說，明天會在暖暖成立前進指揮所，中央、地方聯手解決問題。記者邱瑞杰／攝影
台水公司今在碇內地區發現基隆河油汙可能汙染源，第1區管理處基隆市長謝國樑（左三）今晚說，明天會在暖暖成立前進指揮所，中央、地方聯手解決問題。記者邱瑞杰／攝影
台水公司今在碇內地區發現基隆河油汙可能汙染源，台水第1區管理處長張子中（左二）今晚說，明天著手清除，化解暖暖和仁愛區高停用戶停水壓力。記者邱瑞杰／攝影
台水公司今在碇內地區發現基隆河油汙可能汙染源，台水第1區管理處長張子中（左二）今晚說，明天著手清除，化解暖暖和仁愛區高停用戶停水壓力。記者邱瑞杰／攝影

新山水庫 基隆 水源 汐止 謝國樑

延伸閱讀

6.6萬戶停水後續 台水：一律扣減4天水費 向出包廠商求償施工費

停水4天壓力爆棚 里長：大家一句謝謝是最大力量

同在新山淨水場供水範圍 汐止有用戶倖免於難 原來水源來自翡翠水庫

自來水有油汙害慘汐止用戶…廖先翔：偵測油汙設備不靈敏 跟故障沒兩樣

相關新聞

明設前進指揮所找基隆河油汙來源 若3天不解決「3萬5000戶恐停水」

台水公司今在碇內地區發現基隆河油汙可能汙染源，如果不能在3天內解決，重新取川流水，以西勢水庫為水源的暖暖區、仁愛區高地3...

「全國處罰最高的縣市」亂丟垃圾開罰4800元 謝國樑：我覺得沒錯

基市議會今天審查取締亂丟垃圾相關預算，有議員質疑適法性。基隆市長謝國樑說，他要釋放強烈訊息，就是基隆要成為台灣最乾淨城市...

基議會討論水汙染 議長童子瑋提3點裁示：希望市府加緊腳步

基隆市議會定期會今天是最後一天議程，議員提臨時動案討論自來水汙染案。議長童子瑋在討論過後提出3點裁示，希望市府加緊腳步，...

基市宣布自來水汙染補助方案 第1階段補助購水、就醫及洗水塔

基隆市政府今天傍晚公布自來水汙染事件補助方案，7萬多受災戶在11月27日至12月1日，因汙染事件購買包裝水、就醫，以及事...

自來水汙染波及10萬戶…綠質疑市府延誤示警 藍批潑髒水

基隆發生自來水大範圍汙染事件，藍營今天質疑民進黨陣營護航經濟部所屬國營事業水公司，將責任推卸給無相關權責的基市府。民進黨...

幸福指數大調查 台東縣最幸福、嘉義市施政滿意度連霸

經濟日報舉辦「2025縣市幸福指數大調查」，今天公布結果，由台東縣勇奪冠軍，新竹市拿下亞軍，第三至第五名依次是嘉義市、宜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。