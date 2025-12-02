明設前進指揮所找基隆河油汙來源 若3天不解決「3萬5000戶恐停水」
台水公司今在碇內地區發現基隆河油汙可能汙染源，如果不能在3天內解決，重新取川流水，以西勢水庫為水源的暖暖區、仁愛區高地3萬5000戶，將在3天後停水。市長謝國樑今晚說，明天會在暖暖成立前進指揮所，中央、地方聯手解決問題。
台水第1區管理處設在八堵抽水站的油膜偵測器，未能偵測出水中有油汙，取用河水做為自來水原水，導致新山淨水場供水的基隆市5個行政區、新北市汐止區超過10萬戶自來水有異味，民怨沸騰。
水公司至今未能找出汙染源，且發現河中仍有汙染物，事發至今未抽取基隆河水，只能靠新山水庫、·西勢水庫做為水源。第1區管理處長張子中今晚說，新山水庫蓄水量還可供應1個多月，但西勢水庫只能再供水3天。
謝國樑今天傍晚接獲水公司通知，在暖暖區源遠路102巷一處溝渠發現疑似汙染源，雙方前往查看共商對策。謝說，明天將在碇內福安宮設立前進指揮所，與環境部、水利署和台水和新北市政府，合力解決問題。
水公司說，西勢水庫的供水範圍是暖暖區和仁愛區高地用戶，約3萬5000戶，如果不能在3天內去除基隆河汙染源，重新取水，這個範圍用戶就可能停水。另外，台水也也透過水網調度，減緩西勢水庫供水壓力，延長延水時間。
