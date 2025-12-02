「全國處罰最高的縣市」亂丟垃圾開罰4800元 謝國樑：我覺得沒錯

基市議會今天審查取締亂丟垃圾相關預算，有議員質疑適法性。基隆市長謝國樑說，他要釋放強烈訊息，就是基隆要成為台灣最乾淨城市，亂丟垃圾在基隆罰鍰就會最高。他願意為政策負責，「我覺得我沒有錯」。藍綠都有議員說，聽到後覺得動容

基市府計畫明年將亂丟垃圾開罰起跳金額，從3600元提高到4800元，檢舉獎金也提高，並在街頭設置廣告物宣傳。由於法制作業尚未完備，且今年編列的明年相關預算，仍是以3600元編列，市議會今天審查時，民進黨多名議員質疑作法不當，齊頭式罰鍰和獎金額度也有待精進。

謝國樑說，廢棄物清理法規定罰鍰1200元到6000元，並授權地方政府裁處，並會在明年元旦前，完成把罰鍰提高到4800元的法制作業。

他說，上任第2周開始執行行人友善政策，前兩年規範汽車，第3年規範行人，數據顯示基隆從行人事故最差縣市，過去半年是第1名。上任第3周推乾淨家園政策，罰鍰從1200元逐步調到2400元、3600元，檢舉獎金從25%提高到75%，都是循序漸進，有脈絡可循。

謝國樑表示，做這件事情，對市民其實不討好，甚至得罪很多市民，為什麼還是決定這麼做？你今天在家裡抽完煙，會把煙蒂丟到電視機上面嗎？ 吃完香蕉，會丟在家中垃圾桶旁邊的地上嗎？都不會，但你為什麼在俗稱家園的城市裡面要亂丟？還「好心」的把煙蒂塞在排水溝，造成阻塞，然後汛期來的時候，大家要擔心受怕。

謝國樑強調，他對這個政策絕對負責到底，為什麼要推這個政策？因為要讓觀光客來基隆的時候，覺得基隆是個乾淨的城市。更要讓住在這裡的民眾，住在基隆這個家，覺得家是乾淨的，「我的家沒被人家亂破壞。」

明年是2026選舉年，「有人問我，確定要推嗎？」謝國樑說，他知道提高罰鍰不是討好市民，不是討好議會，但難道要等2026過後，2027年1月1日再推嗎？他尊重議員的建議，但他覺得他願意為這件事情負責任，他願意為這件事情讓大家來檢驗，剛好明年也是檢驗期。

謝國樑說，他想讓基隆變成最乾淨的城市，他對這件事情有很堅定的理念，他覺得他沒有錯，議員也沒有錯。這件事情，他的心裡就這樣想，所以就按照他的想法這樣去做，他會努力去做，也願意為這件事情負責任。

謝國樑表示，明年的預算3600元，今年6、7月間就編了，因此會有些落差，並不是說市府刻意去造成這樣的誤解。市府也願意接受議會今天的建議，把分類分得更清楚點。他承諾4800元「就是我的天花板」，但想傳遞出一個訊息，就是基隆是亂丟垃圾全國處罰最高的縣市。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康