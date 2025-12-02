快訊

基議會討論水汙染 議長童子瑋提3點裁示：希望市府加緊腳步

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議長童子瑋在臉書貼文說，議會討論自來水汙染事件後，他做出3點裁示，希望市府加緊腳步，積極追查肇事者、協調賠償方案，以及加強監控及管線更新。圖／取自童子瑋臉書
基隆市議長童子瑋在臉書貼文說，議會討論自來水汙染事件後，他做出3點裁示，希望市府加緊腳步，積極追查肇事者、協調賠償方案，以及加強監控及管線更新。圖／取自童子瑋臉書

基隆市議會定期會今天是最後一天議程，議員提臨時動案討論自來水汙染案。議長童子瑋在討論過後提出3點裁示，希望市府加緊腳步，積極追查肇事者、協調賠償方案，以及加強監控及管線更新。

台水第1區管理處11月27日清晨6時，察覺自來水有異狀，原因是八堵抽水站的油膜偵測器，未偵測出水中有油汙，抽取河水做為原水，導致新山淨水場供水範圍內用戶自來水有異味，民怨沸騰。

市議會今天討論此事，市府隨後公布第1階段補助方案，7萬多受災戶因汙染事件購買包裝水、就醫及清洗水塔，都可檢具相關單據申請補助。

議會討論汙染事件告一段落後，童子瑋在臉書貼文，指他在會中做出3點裁示：

1. 環保局應積極追查汙染源並持續監測水質，如查有濫倒或偷排廢水等不法，必須依法從重處罰，並向肇事者求償，杜絕類似事件再發生。

2. 市府應主動與台水協調並提出完整補償方案，包括水塔清洗補助、替代飲用水等費用補償，以保障市民權益。

3. 請市府與中央相關單位協調，加強基隆河沿岸科技執法監控及自來水管老舊管線更新。

童子瑋表示，用水問題是實實在在，牽涉到市民最基本日常安全的事情。這次油汙事件，不論是追查源頭、補償受害者或強化相關設備的更新，市府和台水都必須拿出具體成績。

他說，希望這次事件能成為基隆更完整的水質管理、環境治理的契機，而不只是一次危機的處理，因為基隆市民值得更安心的生活。

基隆 童子瑋 水質 環保局

