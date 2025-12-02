基市宣布自來水汙染補助方案 第1階段補助購水、就醫及洗水塔

基隆市政府今天傍晚公布自來水汙染事件補助方案，7萬多受災戶在11月27日至12月1日，因汙染事件購買包裝水、就醫，以及事發後至年底前委外清洗水塔，都可檢具相關單據申請補助。

基隆市長謝國樑在市議定期會結束後，下午近6時率領市府相關局處首長，在市府1樓大廳宣布自來水汙染事件補助方案，希望媒體廣為報導，告知受災戶可提出申請。

工務處長簡翊哲說，申請對象須為受災戶，並界定受災戶為新山淨水場供水的安樂、七堵、信義、中山和仁愛區用戶，經清查合計7萬1175戶，以安樂和七堵區住戶居多。

財政處長謝妙蓮表示，第1階段補助項目為購水、就醫和清洗水塔。11月27日至12月1日這5天，市民購買包裝水，不管是瓶裝水、桶裝水或杯水，如果是在實體商家購買，請檢具商家收據、發票，如果透過網路商店下單的，請打印電子發票的紙本，市府會依實際數額補助。

同樣在這5天，市民如果因為水汙染身體不適就醫，也可檢具收據及診斷書，診斷書上面要載明症狀與水汙染事件相關，市府也會依實際醫療支出補助。今年底前委託外業者清洗水塔，也可檢具發票或收據，由市府辦理減免或補貼。

民政處長呂謦煒說，即日起到今年12月31日前，受災的居民都可以檢具發票、收據或足以證明受災的文件正本，還有身分證影本，如果是承租戶提供租約影本，以及金融機構帳戶影本送里長辦公室，也可以送交區公所受理，辦理相關核銷作業。